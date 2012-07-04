〔香港个股〕台泥国际料中期净利按年锐减逾50%,受累需求疲弱和价格走低

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透香港7月4日电---业务在中国的台资水泥商--台泥国际(1136.HK)周三表示,预期其中期净利将按年减少超过50%,受累期内水泥售价显着下滑.
公司声明称,自今年初以来,水泥市场需求疲弱及水泥产品的整体售价同比显着下跌,虽然第二季的需求有所反弹,但价格仍处于低位,故将影响公司截至6月底止上半年净利下跌超过50%.
台泥国际去年中期净利为9.09亿港元.
受累水泥价格走低,多家内地水泥股已先后发出盈利警告,包括安徽海螺(0914.HK)(600585.SS)、华润水泥(1313.HK)、亚洲水泥(0743.HK)、山水水泥(0691.HK)和中材股份(1893.HK).
台泥周三逆市收高3%,报2.06港元.大盘恒生指数.HSI则收低0.1%,交投淡静.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)