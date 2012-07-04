版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 17:25 BJT

〔香港个股〕台泥国际料中期净利按年锐减逾50%,受累需求疲弱和价格走低

路透香港7月4日电---业务在中国的台资水泥商--台泥国际(1136.HK)周三表示,预期其中期净利将按年减少超过50%,受累期内水泥售价显着下滑.

公司声明称,自今年初以来,水泥市场需求疲弱及水泥产品的整体售价同比显着下跌,虽然第二季的需求有所反弹,但价格仍处于低位,故将影响公司截至6月底止上半年净利下跌超过50%.

台泥国际去年中期净利为9.09亿港元.

受累水泥价格走低,多家内地水泥股已先后发出盈利警告,包括安徽海螺(0914.HK)(600585.SS)、华润水泥(1313.HK)、亚洲水泥(0743.HK)、山水水泥(0691.HK)和中材股份(1893.HK).

台泥周三逆市收高3%,报2.06港元.大盘恒生指数.HSI则收低0.1%,交投淡静.(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐