〔中港个股〕仪征化纤称控股股东尚未制订股改方案和时间表

路透香港7月4日电---仪征化纤(1033.HK)(600871.SS)周三称,未收到其控股股东中国石化(0386.HK)(600028.SS)的股改动议及时间表,并重申"近一个月内不能披露股改方案".

稍早内地21世纪经济报导的报导称,中石化对上海石化(0338.HK)(600688.SS)和仪征化纤的股改方案已经在筹备,并向主要流通股股东做了说明,希望今年能完成.而此次上海石化对价的比例应该还是10送3左右.

仪征化纤在联交所一份声明中称,"本公司就相关报导征询中石化得知,中石化尚未制订有关仪征化纤股改的具体方案和时间表."

为消除A股市场流通股和非流通股的转让制度差异,中国于2005年实行大规模的股权分置改革,部分上市公司由大股东减持国有股的方式,向流通股股东送股,以换取将其股份转作流通;部分则以现金对价作为对流通股股东的补偿.

中石化对旗下多家上市公司分批进行股改,并藉股改对子公司进行私有化.由于中石化取易舍难,先私有化单在A股或H股市场上市的公司,余下上海石化和仪征化纤因沪港两地市场价差协调难度较高,加上当时A股市场对股改期望愈来愈高,即使股改方案一再修改,最终仍被流通股股东否决.

受股改希望重燃刺激,仪征化纤H股周三收涨8.6%,报1.73港元;其A股亦升5%,报7.14元人民币.上海石化H股和A股分别涨3.19%及4.44%,报2.33港元及6.12元人民币.(完)

浏览仪征化纤其他新闻,请点选[1033.HK-CMN]

如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)