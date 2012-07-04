〔中港个股〕仪征化纤称控股股东尚未制订股改方案和时间表

中国期货：大商所今年将重点推进铁矿石期货引入境外投资者--理事长
路透北京2月22日 - 中国大连商品交易所理事长李正强周三表示，今年大商所将重点推进铁矿石期货引入境外投资者，完善现有期货合约规则制度，并加大实体产业合作支持力度。
路透香港7月4日电---仪征化纤(1033.HK)(600871.SS)周三称,未收到其控股股东中国石化(0386.HK)(600028.SS)的股改动议及时间表,并重申"近一个月内不能披露股改方案".
稍早内地21世纪经济报导的报导称,中石化对上海石化(0338.HK)(600688.SS)和仪征化纤的股改方案已经在筹备,并向主要流通股股东做了说明,希望今年能完成.而此次上海石化对价的比例应该还是10送3左右.
仪征化纤在联交所一份声明中称,"本公司就相关报导征询中石化得知,中石化尚未制订有关仪征化纤股改的具体方案和时间表."
为消除A股市场流通股和非流通股的转让制度差异,中国于2005年实行大规模的股权分置改革,部分上市公司由大股东减持国有股的方式,向流通股股东送股,以换取将其股份转作流通;部分则以现金对价作为对流通股股东的补偿.
中石化对旗下多家上市公司分批进行股改,并藉股改对子公司进行私有化.由于中石化取易舍难,先私有化单在A股或H股市场上市的公司,余下上海石化和仪征化纤因沪港两地市场价差协调难度较高,加上当时A股市场对股改期望愈来愈高,即使股改方案一再修改,最终仍被流通股股东否决.
受股改希望重燃刺激,仪征化纤H股周三收涨8.6%,报1.73港元;其A股亦升5%,报7.14元人民币.上海石化H股和A股分别涨3.19%及4.44%,报2.33港元及6.12元人民币.(完)
浏览仪征化纤其他新闻,请点选[1033.HK-CMN]
如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:
(here)
--记者 雷美珍; 审校 黄凯
路透北京2月22日 - 中国大连商品交易所理事长李正强周三表示，今年大商所将重点推进铁矿石期货引入境外投资者，完善现有期货合约规则制度，并加大实体产业合作支持力度。
路透香港2月22日 - 中国主要家电零售商--国美电器周三称，预计2016年度净利同比下降65-75%，惟下半年有明显改善。
路透2月22日 - 东南亚股市周三收高，追随亚股涨势，欧洲乐观的制造业活动数据以及美股隔夜劲涨提供了动力。 沃尔玛 和家得宝 的强劲业绩驱动美股周二走高，欧元区企业活动增速也录得2011年4月以来最快。 “地区市场正追随美股走高。美国市场周二上涨0.5%，所以东南亚股市是在追随这波涨势，”新加坡一名不愿具名的分析师说道。 新加坡股市 上涨近1%，收报逾18个月最高，油气及金融类股领涨。 新加坡大华银行 和吉宝企业 均涨逾2%。 菲律宾股市 收高0.3%，受到Ayala Land 尾盘涨势提振。Ayala Land收高3.4%，创近四个月最高收盘位。 泰国股市 收高0.5%；印尼股市 收高0.3%；越南股市 和马来西亚股市 也小幅上涨。 涨跌 当日