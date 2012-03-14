《香港报摘》--经济日报3月15日

* 要闻版头条:

--国务院总理温家宝在他任内最后一次的两会记者会,解释未来一年中国经济路向,他强调内地楼价还远远没有回到合理价位,调控不能放松,否则泡沫爆破将拖垮经济.

* 其他:

--大众金融(0626.HK)去年受挫于净息差收窄及私人贷款业务呆坏账增加,盈利倒退.昨日执行董事兼行政总裁陈玉光出席股东会后表示,今年银行业务的净息差已见回升1-2个点子,目标是三年后整体净息差升至4厘.

--港交所(0388.HK)公布,与金砖市场交易所联盟其余四位创始成员合作,于3月30日起各成员的指数期货将会在彼此的交易平台互挂买卖,并按当地交易时间及货币交易.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 杨淑祯

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