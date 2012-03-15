《香港报摘》--信报3月15日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--国务院总理温家宝昨天在人大会议闭幕记者会上声言,内地房价还远远未回到合理价位,楼市调控不可能放松.消息震撼内地A股,沪深两市在午后转升为跌,恒指亦结束四连升走势.
* 其他:
--市场消息指,和景泰富(1813.HK)计划发行约3.5亿美元优先票据,息率逾10%,集资主要用作补充集团进行拓展及增长计划所的资金.
--美国福特汽车在港发行10亿元人民币债券,年期三年,息率为4.875%.市场人士指,该债券接获的申请接近70亿元,以下限定价.安排行包括花旗、高盛及汇丰.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。