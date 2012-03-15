《香港报摘》--信报3月15日

* 头版头条:

--国务院总理温家宝昨天在人大会议闭幕记者会上声言,内地房价还远远未回到合理价位,楼市调控不可能放松.消息震撼内地A股,沪深两市在午后转升为跌,恒指亦结束四连升走势.

* 其他:

--市场消息指,和景泰富(1813.HK)计划发行约3.5亿美元优先票据,息率逾10%,集资主要用作补充集团进行拓展及增长计划所的资金.

--美国福特汽车在港发行10亿元人民币债券,年期三年,息率为4.875%.市场人士指,该债券接获的申请接近70亿元,以下限定价.安排行包括花旗、高盛及汇丰.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 黄凯

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