《香港报摘》--经济日报7月5日

* 要闻版头条:

--在稳增长大气候下,内地楼市迅速回暖.北京土地部门前晚突然推迟原定昨日拍卖的"准地王".消息指此举是为免给复苏的楼市火上添油,以及对北京市刚选出来的新领导班子造成尴尬.

* 其他:

--政府计划耗资400亿港元,征收新界东北发展区2,852万平方尺(约265公顷)私人土地,恒基地产(0012.HK)、新地(0016.HK)及新世界发展(0017.HK)等大量土储也在征收之列.业界料有机会引起司法挑战,恐政府如意算盘未必打得响.

--国内餐饮股俏江南伺机在港上市,市传最快拟于本月内招股,最多筹16亿港元.

--国债两年期零售部分销售三天,认购反应仍然一般,惟已较首两日有所增长.分销行继续以高息退款优惠吸客,中银香港2388..HK表示,以债券退款或新资金开设六个月定期,年利率为2.38厘,与国债票息相同.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 乔艳红

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