《香港报摘》--经济日报7月5日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 要闻版头条:
--在稳增长大气候下,内地楼市迅速回暖.北京土地部门前晚突然推迟原定昨日拍卖的"准地王".消息指此举是为免给复苏的楼市火上添油,以及对北京市刚选出来的新领导班子造成尴尬.
* 其他:
--政府计划耗资400亿港元,征收新界东北发展区2,852万平方尺(约265公顷)私人土地,恒基地产(0012.HK)、新地(0016.HK)及新世界发展(0017.HK)等大量土储也在征收之列.业界料有机会引起司法挑战,恐政府如意算盘未必打得响.
--国内餐饮股俏江南伺机在港上市,市传最快拟于本月内招股,最多筹16亿港元.
--国债两年期零售部分销售三天,认购反应仍然一般,惟已较首两日有所增长.分销行继续以高息退款优惠吸客,中银香港2388..HK表示,以债券退款或新资金开设六个月定期,年利率为2.38厘,与国债票息相同.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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