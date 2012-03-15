《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月15日

路透香港3月15日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7616港元HKD=) 美国股市周三涨跌互见,标普500指数结束五天连涨收低,因投资人没有找到充份理由延续上日令标普500指数升至四年高位的涨势. 道琼工业指数.DJI收升16.42点,或0.12%,至13,194.10点;标准普尔500指数.SPX下滑1.67点,或0.12%,至1,394.28点.Nasdaq指数.IXIC小升0.85点,或0.03%,至3,040.73点.[ID:nSB1433570] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 218.550 -2.65 29000 16.963 -0.92 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 13.010 -1.96 148996 4.039 -0.76 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 54.030 -3.66 373797 83.872 -0.39 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 40.550 -2.71 182045 20.982 -1.03 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 147.810 -3.30 67415 11.472 -1.10 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 114.220 -2.28 68494 8.865 -0.28 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 45.070 0.92 312947 69.963 0.96 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 58.000 -0.94 81037 4.502 -0.40 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 17.750 -1.55 393954 13.777 -0.74 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 22.740 -3.77 51232 17.650 -0.73 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 24.720 -1.87 31099 4.797 -0.69 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 24.530 -3.99 21807 3.808 -1.35 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 18.550 -3.28 7248 1.440 -49.83 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.500 -3.10 17097 0.388 -1.75(完) --整理 陈敏