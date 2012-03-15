《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月15日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港3月15日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7616港元HKD=) 美国股市周三涨跌互见,标普500指数结束五天连涨收低,因投资人没有找到充份理由延续上日令标普500指数升至四年高位的涨势. 道琼工业指数.DJI收升16.42点,或0.12%,至13,194.10点;标准普尔500指数.SPX下滑1.67点,或0.12%,至1,394.28点.Nasdaq指数.IXIC小升0.85点,或0.03%,至3,040.73点.[ID:nSB1433570] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 218.550 -2.65 29000 16.963 -0.92 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 13.010 -1.96 148996 4.039 -0.76 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 54.030 -3.66 373797 83.872 -0.39 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 40.550 -2.71 182045 20.982 -1.03 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 147.810 -3.30 67415 11.472 -1.10 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 114.220 -2.28 68494 8.865 -0.28 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 45.070 0.92 312947 69.963 0.96 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 58.000 -0.94 81037 4.502 -0.40 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 17.750 -1.55 393954 13.777 -0.74 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 22.740 -3.77 51232 17.650 -0.73 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 24.720 -1.87 31099 4.797 -0.69 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 24.530 -3.99 21807 3.808 -1.35 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 18.550 -3.28 7248 1.440 -49.83 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.500 -3.10 17097 0.388 -1.75(完) --整理 陈敏
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。