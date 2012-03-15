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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 08:15 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月15日

路透香港3月15日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7616港元HKD=)

  美国股市周三涨跌互见,标普500指数结束五天连涨收低,因投资人没有找到充份理由延续上日令标普500指数升至四年高位的涨势. 

  道琼工业指数.DJI收升16.42点,或0.12%,至13,194.10点;标准普尔500指数.SPX下滑1.67点,或0.12%,至1,394.28点.Nasdaq指数.IXIC小升0.85点,或0.03%,至3,040.73点.[ID:nSB1433570]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  218.550   -2.65      29000            16.963      -0.92
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   13.010   -1.96     148996             4.039      -0.76
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   54.030   -3.66     373797            83.872      -0.39
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   40.550   -2.71     182045            20.982      -1.03
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  147.810   -3.30      67415            11.472      -1.10
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  114.220   -2.28      68494             8.865      -0.28
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   45.070    0.92     312947            69.963       0.96
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   58.000   -0.94      81037             4.502      -0.40
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   17.750   -1.55     393954            13.777      -0.74
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   22.740   -3.77      51232            17.650      -0.73
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   24.720   -1.87      31099             4.797      -0.69
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   24.530   -3.99      21807             3.808      -1.35
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   18.550   -3.28       7248             1.440     -49.83
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.500   -3.10      17097             0.388      -1.75(完)

  --整理 陈敏

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