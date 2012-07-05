《香港报摘》--信报7月5日

* 要闻版头条:

--在前景不明朗下,多家投行已展开节流计划过寒冬,包括缩减业务及裁减员工等,重灾区是销售及研究部门.市场消息盛传,美银美林及巴克莱(BARC.L)计划出售私人银行及证券业务;而日资行三菱UFJ证券(8306.T)更已于日前结束日本以外的证券研究部,即时裁减该部门一半员工.

* 其他:

--首批投资港股的跨境EFT将于下周一在国内开始认购,并于8月3日截止认购.两只ETF分别为追踪恒生指数.HSI的华夏恒生ETF,及追跟踪国企指数.HSCE的易方达恒生中国企业ETF,象征着小型港股直通车开启.

--华润置地(1109.HK)上半年销售成绩超出市场预期,累计录得合约销售233亿元人民币,已完成全年目标58%;集团管理层表示,主要是受惠6月份最后一个星期录得高达30亿元销售,带动整个6月份销售达到70亿元,按年及按月分别增长72%及40%.

--星狮地产(0535.HK)两大主要股东早前建议,以每股0.28港元提出私有化,并于本月30日举行股东特别大会表决.但昨日在独立董事委员会的报告中,财务顾问建议独立股东投票反对私有化,因私有化作价较公司每股经调整资产净值折让幅度太大.

--据市场消息透露,计划于两地以A+H形式上市集资约468港亿元的中国财险(2328.HK)母公司中国人保,由于需要重新提呈财务数据,故上市大计顺延至9月份.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 林高丽

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