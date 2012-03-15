〔香港个股〕长江基建配股定价为每股45.75港元,筹资约23.3亿港元

路透香港3月15日电---长江基建(1038.HK)周四公布,公司以先旧后新方式配售约5,090万股股份定价为45.75港元,略低于配售价区间的中位数,筹资约23.3亿港元,将作为一般融资用途.

正对多项大型并购进行研究的长江基建于周三收盘后在市场进行配股,据路透获得的销售文件显示,其配售价区间为每股45.25-46.5港元,较昨天收盘价48港元折让3.1-5.7%.[ID:nSH0109488]

长建大股东--和记黄埔0013.HK按每股45.75港元出售5,090.1万股旧股,并以相同作价认购同等数量的新股.完成后,和黄于长建的股权由79.613%摊薄至77.956%.

长建团主席李泽钜此前在记者会上称,正研究数项投资,而由于公司的负债比率已降至10%以下,加上营运项目带来丰厚现金流量,有足够能力应付大规模收购以及债务再融资.[ID:nSH0099541] (完)

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