〔香港个股〕长江基建配股定价为每股45.75港元,筹资约23.3亿港元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港3月15日电---长江基建(1038.HK)周四公布,公司以先旧后新方式配售约5,090万股股份定价为45.75港元,略低于配售价区间的中位数,筹资约23.3亿港元,将作为一般融资用途.
正对多项大型并购进行研究的长江基建于周三收盘后在市场进行配股,据路透获得的销售文件显示,其配售价区间为每股45.25-46.5港元,较昨天收盘价48港元折让3.1-5.7%.[ID:nSH0109488]
长建大股东--和记黄埔0013.HK按每股45.75港元出售5,090.1万股旧股,并以相同作价认购同等数量的新股.完成后,和黄于长建的股权由79.613%摊薄至77.956%.
长建团主席李泽钜此前在记者会上称,正研究数项投资,而由于公司的负债比率已降至10%以下,加上营运项目带来丰厚现金流量,有足够能力应付大规模收购以及债务再融资.[ID:nSH0099541] (完)
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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。