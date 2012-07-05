〔香港个股〕李宁称张志勇离任CEO,创办人李宁联手TPG掌舵改革(更新版)

(新增细节和电话会议内容)

* 张志勇离任李宁行政总裁

* TPG合伙人金珍君任执行副主席,带领公司改革

* 料三年完成业务重组

* TPG称乐意增加对李宁的投资

路透香港7月5日电---中国主要运动品牌--李宁(2331.HK)周四公布高层人士变动,服务该公司20年的张志勇离任行政总裁(CEO),而公司股东--私募股权投资公司TPG[TPG.UL]合伙人金珍君获调任为执行董事兼执行副主席,与主席李宁共同带领公司执行改革.

该股早盘初段股价最多大涨近5.8%至4.96港元的盘中高位.今年以来该股累计下跌近24%.

李宁此前公布第四季订货会数据不理想,录得高双位数百分比下降,加上未来几年的推广费用将大幅增长等因素影响,料上半年以至2012年全年的净利将同比出现较大幅度下滑.分析师更预期至明年第一季的订货亦不容乐观.公司进行改革刻不容缓.[ID:nSH0107643]

该公司并宣布,在寻找新行政总裁期间,将由创始人李宁和金珍君负责主持工作,前者专注于管理集团对外事务和关系,后者则负责带领集团内部事务发展与运营.

金珍君在早上的电话会议中表示,相信李宁需要三年时间去完成业务重组,但期间成效会逐步显现.

"比如说我们三个阶段的变革要三年完成,但它的结果会分阶段一步一步实现...,眼前有不少问题要先解决,例如要在销售网络和成本结构加强竞争力."他说.

"如果我们没有这些能力,下一步更大的商业模型的变化和其他的更大的变革,是很难做到的."金珍君续称,相信在变革过程中,公司的EBITDA(除息、税、折旧及摊销前盈利)将会持续增加.至于困扰着大多数内地体育用品公司的库存问题,他指出,公司今年最大目标是解决库存,料未来6-12个月库存将可望回复正常水平.

**TPG乐意增加对李宁的投资**

另一方面,被问到假如李宁要募资的话,TPG会否参与时,金珍君表示,TPG对李宁这项投资"非常看好","如果有机会的话,我们会很乐意考虑,也会主动去跟董事会讨论TPG的参与."

但他强调,目前还没有具体的规划.

TPG和新加坡政府投资公司(GIC)[GIC.UL]今年初认购了李宁本金额7.5亿元人民币的可换股债券,而控股股东李宁同时向TPG出售5.02%的上市公司股份.

假如可换股债券获悉数兑换股份,TPG将持有李宁约1.42亿股,或12.1%的股份.

李宁今天的声明称,基于改善公司核心优势以及盈利能力的长期目标,其制订了变革蓝图并计划分三阶段施.在首阶段,公司已着手展开若干战略和业务方面的短期措施,包括重点关注零售终端销售及清理渠道存货;改善产品和运营的成本结构;加强组织和执行能力;改善渠道效率、盈利能力及业绩表现;聚焦核心产品和国内市场;及加强品牌投入和改善营销效率.

至于第二阶段(2013-14年)的计划处于试行阶段,包括改善供应链管理、营销和产品规划模式;提供更多一流的产品及客户体验.

第三阶段(未来二到四年)的中长期计划也已经在规划中,重点改造业务模式以提高公司和渠道的利润结构,在产品及消费者品牌体验上更切合市场需求,及在提高零售效率和现金及投资回报率上打造良性循环.

现年43岁的张志勇,自2004年李宁在港上市以来,一直担任行政总裁职务,负责集团整体战略.李宁的声明称,张志勇自7月4日退任起的一年内,可收取370万元人民币的顾问费,并于一年期届满后再进行检讨和修订.

金珍君领导TPG大中华区的运营团队,负责运营管理并担任数个被投公司的董事职务,包括担任广汇汽车服务股份公司的董事会副主席、中国女装鞋产销商--达芙妮国际(0210.HK)的非执行董事.(完)

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