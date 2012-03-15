〔港报财经评论〕美债散水初见踪影--信报3月15日

美债散水初见踪影 /习广思

由金融和经济到股市、再到政治,投资者、政客及市民所做的(居然)是摸索领导人一字一句.温总一句”今年确定经济增长7.5%”,变成减速担忧,股市急挫;昨天再一句”楼价远远未回到合理价位”,再成为股市急跌藉口.港股借消息回吐,只引证市场波幅将日益扩大,1至2月的玩法早已转变.建行率先出现黄金交叉.恒指在250天线上继续寻稳,短期有类似震荡格局并不为奇,投资者反而乐见这种整固局面,有利展现另一次较稳健的升势.事实上,早段恒指急升,主要依靠挟汇控(0005.HK)、利丰(0494.HK)及内银股为主,重磅中移动(0941.HK)回吐急速,恒指动力仍不足够.中移动回补裂口,股价在250周线仍值得看好,倒是下周内银股进入业绩期,多只内银股股价在250天线边缘待破,建行(0939.HK)率先出现”黄金交叉”,都不失为利好讯号.

选股看50、250天线恒指在2月开始横行,3月失守10天线,个别股份由低位反弹,残股即使股价落后,也称不上残贱.尽管投资者难免短视,但此际选股应该进一步配合中线策略,除了倾向政策受惠股外,走势上大可分开两派股份留意.一是股价仍然被压在250天线下的股份,这批股票尚欠一点动力突破,近期的业绩就是最佳的动力.FX Concepts主席John Taylor说,投资者风险胃纳主导圆汇走势,市场动荡时,对冲基金及carry交易员拆仓,买回日圆,因此持续升值.早前提及另一分析员观点,欧洲放水一个副作用,就是阻慢日圆贬值,因为央行争相量化,日本央行可能不够力.货币战争下,也非新兴货币受罪,日圆强势也是受害者,今年情况会如何?近期圆汇下滑,日经225指数一个月上升10.7%.

通胀抬头债息上升.美债高企背后,可能是资金配置,可能部分资金依然避险,但前晚情况有变,10年债息终突破横行区域,报2.179厘;30年长债息更明显,报3.327厘.用美债期货来看亦明显,30年长债价格一顶低一顶,有机会回落至10月低位.债市散水,突破孰真孰假?美债topped out的迹象愈见明显.值得留意的是,债息转弱,但美汇指数在50天线上寻稳,美元没有下跌,相反商品有败退迹象.如是观,资金由避险美债流出,热钱依然carry炒作(买意大利国债),它们追逐利息(垃圾企业债),追逐更高回报(新兴股市),但对商品热衷程度却降温(全球增长减速、美汇暂见回稳),是否资金开始重新配置的痕迹?短视之徒,只能继续观察留意.(B02)

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风险指标失预测性 /苏子

美元兑日圆自上月1日触及76低位后便止跌回升,已上升至83.60高位,即在不足2个月时间里上升760点子或10%,美元兑日圆在如此短时间里上升达10%的升幅实属近年罕见.最近数年,不少投资者不约而同利用美元及日圆的强弱来判断市场的风险偏好情绪的变化,从而制订买卖策略;例如美元及日圆上升,便反映高风险资产价格在市场风险偏好情绪上升下而有大幅下跌的可能,反之亦然,原因是美元与日圆有避险功能.但近期高风险资产如环球股市的表现仍然处于良好的势头里,道指更成功突破13,000点关键阻力位波动及收市;不过,美元及日圆这两只避险货币与高风险资产的关连性却断裂了,美元基本上是与高风险资产价格一同造好,至于日圆则与美元呈现相反的走势.

美元与高风险资产价格一同造好,其实可以理解为市场已不再视美元为避险货币,反而把美元视作美国经济已见起色下的受惠货币,因此才令美元与美股出现双双上升的情况!而美元及美股一同造好,则会令一些避险资金自美债市场回流至美股,结果令美债息率止跌回升,而美债息率上升,却令美债的吸引力大于日债,这便会令一些停泊在日债上的资金重返美债怀抱,从而使日圆受到沽压,并带动美元兑日圆上升.因此,目前美元及日圆已不应再被视为避险货币了,这两只货币未来的走势,应有甚高机会反映其真实的基本因素.那近年强得不合情理的日圆,其走势在回归基本因素后,将有较大的下跌空间,故大方向而言,美元兑日圆重返100心理关口以上波动只会是非常合情合理的事情,完全不用感到奇怪.

至于美元,由于已积弱10年,随着美国经济已见回稳,有望成功走出谷底的大前提下,大量资金料会回流美股怀抱,甚至流入实体经济中,并因此对美债价格构成下跌压力,美债息率亦因此得以止跌回升,结果将会利好美元较长期的走势,美元从而摆脱这10年来的积弱表现.而日圆与美元的走势在此消彼长的大前提下,未来美元兑日圆仍有大量上升空间,估计今年底前美元兑日圆升至100心理关口以上的可能性绝对不容抹煞.美元兑日圆已显着升破100周SMA阻力,按目前美元兑日圆的良好上升势头来看,相信汇价已不易返回100周SMA以下了.短线而言,投资者宜待美元兑日圆调整时采取买入的策略,跌破100周SMA收市则止蚀.(B10)