《香港报摘》--其他报纸重要消息7月5日

* 明报:

--市场消息指,恒隆地产(0101.HK)刚以约18亿港元出售蓝田丽港城商场,是自去年中领汇(0823.HK)以11.7亿港元购入将军澳南丰广场商场后,市场上最大宗商场易手个案.

--富士康(2038.HK)公告称,指行政总裁程天纵希望投放更多时间于家庭,以及改善健康状况,故有意退任公司执行董事及行政总裁职位,惟生效日期须待进一步商讨及协定.

--俊文宝石(8351.HK)去年被永恒国际收购,由嘉理资产管理创办人陈文辉入主.陈文辉表示,过往俊文宝石属家族企业,做法保守,今后他将会表现得进取,明年大举进军内地市场.

* 星岛日报:

--内地大型房地产公司恒大地产(3333.HK)早前遭美资研究机构香橼(Citron)出报告指控帐目问题,导致股价大跌.恒大周三(4日)派出执行董事连同律师往湾仔警察总部报案,是首次有上市公司要求警方介入狙击股价活动.

--市场消息透露,光大银行(601818.SS)有望最快于本月启动上市计画,基础投资者则最快将于本月认购约值9亿美元股份.

* 苹果日报:

--中国新能源动力(1041.HK)周三召开董事会,免除杨塞新的首席执行官职务,即时生效.公司指杨氏自今年初起没有向公司履行职责,特别是没有出席任何董事会及股东会会议.

* 东方日报:

--据联交所股权资料,莎莎(0178.HK)遭执行董事及首席财务官陆楷于6月29日在场内减持公司50万股,每股平均4.828港元,持好仓由1.51%降至1.49%.是次已是陆阶近半个月以来,第六度减持.

--广州药业(0874.HK)(600332.SS)母公司广药集团表示,该集团委托律师事务所公布,加多宝公司及两间涉嫌侵权销售带有"王老吉"字样凉茶产品的广东经销商已被广药告上法庭,并获立案受理,同时加多宝拟被列为第二被告.

* 文汇报:

--建行亚洲行政总裁郭佩芳表示,新一批人民币国债的零售认购反应较上一批逊色,认购额与去年同期相比稍有减少,相信是因为长假期而有所影响,现时距截止认购仍有一段时间,有信心销情会上升;又指今年认购至今的人均认购额约10万元.

* 大公报:

--碧桂园(2007.HK)公布,今年上半年实现合同销售额173.4亿元人民币,完成全年销售目标430亿元人民币的40%.

--国电科环(1296.HK)宣布,旗下龙源环保收购江苏龙源催化剂30%股权,涉及代价4,505万元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 杨淑祯

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