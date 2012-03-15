〔港报财经评论〕港股续拉锯,突围靠业绩--经济日报3月15日

港股续拉锯,突围靠业绩 /林瑞芬

万般行情归于市,恒指上周由低位反弹,但成交低,大户只轮流炒蓝筹股,昨日借美股抽升推高后又因中国股市急回拖累,即使成交额回升,但阻力21,800至22,000尚待克服.上证营造小双顶料温和调整.昨日跌市,好友固然赖温总指房价远没有回到合理价格,及调控不会放松,触动股民神经,地产股及水泥股应声而回,上证指数午市跌幅扩大,收报2391,跌2.63%,亦拖累港股回落.看借温总讲话质低只是藉口,高位回挫更重要是反映中国企业盈利未能跟上,正如周内引述流动性与上市公司利润关系,推测企业盈利最快要到第三季才会恢复增长.技术上,上证营造小双顶回调浪,量度跌幅约至2,300,可以接受,慢牛势未变.中期而言,好淡因素未变,惟企业盈利在经济转型下会有变数,形成偏淡局面;但针对资本市场的改革、对长线投资者策性较有利,形势则利好.

好淡以中移动作筹码角力.中移动(0941.HK)经高盛、汇丰环球研究及瑞信合力唱好后,唱反调有德银,认为巿场对TD-LTE推出的利好因素反应过大,对中移动评级维持”持有”,但将目标价自83.4港元上调至88.5港元.另瑞银指由于中国领导今年换届,料LTE牌照至2014年方会发出,届时上巿公司需自行承担相关资本开支,及需向母公司收购CDMA网络,会减低中移动2014及2015年度盈利,评级由”中性”降至”沽售”,目标价自80港元降至70港元.中移动亦是衍生工具之操作棋子,短期升跌理由难分真假.近周中移动成为跌市稳定器,恒指随外围回调,好友力撑中移动令跌幅不致扩大.

投资者必须关注公司会否增加资本开支,以透视其4G发展部署步伐.坦言,难以预测今日市场对中移动业绩有何反应,因升跌都有可以解读理由.多家大行调升润气盈测.跟进华润燃气(1193.HK),经美银美林、大摩、摩根大通、瑞信及中银国际一致看好后,调升今年度盈利预测.而最看好的为摩通,目标价由15港元升至17.1港元,只是高盛维持”中性”评级,目标价则由13.4港元调升至14.2港元.(012)

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腾讯不再高增长 /余少文

温总重申中央对房地产政策态度,中港股市急回.惟相信市场焦点返回业绩身上,如腾讯(0700.HK)去年盈利突破100亿元人民币,但其高增长年代或结束.不过,温总只是重申中央房地产政策,并没有新意,反而是首次有领导人指人民币汇率可能已经接近均衡水平,或暗示人民币升值空间开始缩减,这反而会令中资股人民币资产吸引力下降,容易被外资减持.而国企沽空额昨日占国指成交额降至10.4%,是一个月来低位,希望是反映国企沽压并没有预期般大,有助国指继续上落走势.

至于中移动早前被高盛唱好而走高,但瑞银昨日唱淡及将其投资评级下调至沽出,目标价下调至70港元;加上市场预期其去年业绩没有惊喜,股价昨急跌2.7%,收84.2港元.惟股价下跌应反映今日公布业绩,业绩过后,股价或可继续寻顶,仍然相对乐观.而昨日公布业绩的腾讯,去年盈利增长27%至102亿元人民币,每股盈利5.609元人民币,每股末期息0.75港元,以昨日收市价200.6港元计算,息率只有0.4%,PE则为29倍.

第四季盈利环比仅增4%.过去看好腾讯是其高增长,但其收入增长有放缓迹象,主要收入互联网增值服务去年增长49%,少于对上两年的62%和94%,移动及电信增值服务增长20%,也少于对上两年的42%和36%.更重要是去年第三季和第四季盈利分别为24亿元和25亿元人民币,同比增长分别只有14%和15%,较以往季度同比增长动辄超过50%为差,尤其去年第二季盈利录得首次环比下跌后,去年第三和四季盈利环比增长都只有4%,担心其高增长日子已结束.

尽管中国网民人数达5.13亿人,互联网普及率升至38.3%,应该有上升空间,惟见腾讯收入增速放缓,毛利率去年又跌2.7个百分点至65.1%,显示公司面对的挑战在提升.笔者爱用市盈增长率(PEG)来评估高增长股份,腾讯去年PEG为1.1倍,即使用今年每股盈利预期增长约26%计算,预测PEG也是1.1倍,如以1倍为合理水平,现价略高,如股价回落至180元水平,PEG才回落至1倍,似乎目前只宜观望.(010)