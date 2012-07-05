〔港报财经评论〕国企弱两原因--经济日报7月5日

国企弱两原因 /林瑞芬

6月份德国服务业PMI指数刚公布,从5月的51.8降至49.9,低于市场预期,合并制造业及服务业的综合PMI终值跌至48.1,由此可理解为何总理默克尔会在上周让步.德国的经济动能都在减弱,如果欧债问题在任内恶化到不能收拾的地步,威胁德国的经济,你估选民又点拣?.欧债问题每步走,都在欧洲领袖的政治前途框架上计算,政治因素决定问题不可能一步走向解决终点,反覆中,股民应该开始适应炒家在当中的炒法.一时制造大风大浪,如5月,吓到你半死.一时抚平风浪,如现在就要多一份警觉.欧洲央行如在周四将指标利率调低,而没有其他措施跟进,市场大致消化利好消息,除非中、美紧随合奏放水歌.恒指技术回吐,宜守稳50天平均线近19,450.

对恒指再进一步的大动力仍有保留,一来,是欧债问题的注定反覆,风平浪静时间不会长久.二来,就是自观察国企仍未有独特显强势判断,至今国指仍低于50天线9,903,昨收9,684,未能同步恒指突破,明显示弱.曾几何时,国指为恒指先导者,但近年失此作用,最主要有两大原因:一是国内经济步入转型,增长率步下台阶,途中冒失足风险,市场投资者投资国企趋于保守.8月将迎中期业绩报表期,在经济增速仍未言触底前,上市公司中期业绩低于预期的概率和数量基本会远远超过高于预期的上市公司,对国企难有大支持.

二来,更为关键是重磅的内银股2012年度开始面对盈利增速将显着放缓,这是据中国银行业协会前日发布的《中国银行业发展报告(2011至2012)》所道,这比券商预测应更为准确.从彭博综合预测,2012年度三大国有内银股中行(3988.HK)、工行(1398.HK)及建行(0939.HK)全年度每股盈利将不足10%的增长,在利率市场化趋向深化之下,相关内银股将面对市场竞争的增加,净利差收窄,股价不前.汇金对工行及中行的增持消息,亦刺激不来股价,可见投资者更为关注盈利面.(003)