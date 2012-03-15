〔港报社评〕温总最后冲刺,经改易政改难--经济日报3月15日

中国总理温家宝昨在记者会坦率表露心迹,指许多事情没办好,且苦于不为民众理解,但会奋斗到底.惟温总虽强调政治改革,实际恐难寸进,温总明年卸任时要向人民交代,惟有更着力经济改革和宏调,如对调控楼市绝不手软.

温总昨举行任内最后一次全国人大会后记者会,他对上任九年来工作有所不足,种种内外因素令经济改革放缓,政改严重滞后,温总被部分民众称为"影帝",即说的多,演的多,做的却少,相信令温总无法释怀.对此,温总昨承诺,余下一年任期将以新成绩弥补工作缺陷,以获人民宽恕.政改与经改是他昨日所提重点.

中国过去九年政改却停滞不前,个中主因有二.一,温总政治能量不足.推政改必须在中共党内有强大后盾,温总不属任何派别,缺乏政治能量与人脉挑战党内压力,推政改向前.二,体制阻力.中国实行一党专政,权力与利益高度集中,很多地方都存在复杂官商纠结,任何政改都遭天罗地网的既得利益集团反制,党和国家领导制度改革更是难越雷池.

政改实际不可行,温总卸任前要对民众有所交代,便只有力推经改和宏调.温总有力推经改的抱负与需要,相信改革可较外界预料更大步,至少为下任政府经改迈出良好一步.温总在宏调上会严控通胀,力压楼价反弹,以争取民心,最明显是他昨坦言,楼价远未回到合理水平,楼市调控绝不手软.

温家宝过去九年政绩有毁有誉,但总的来说,得到民众支持,保持高民望.他要进一步提振功绩,获更高的人民与历史评价,则要视乎未来一年的表现,政改既举步维艰,温总势更着力于经改和宏调上做出成绩.(A04)