〔港报财经评论〕风暴刚过轮流炒作--信报7月5日

风暴刚过轮流炒作 /习广思

欧盟峰会究竟买到多长时间?没有人能够肯定.市场憧憬欧央行减息,但自从两轮LTRO推出后,整体欧洲不欠水,反出现美国银行后QE时期的现象,即资产负债表良好的银行不但幸存,而且水源充足,而”殭屍银行”就愈来愈多,不是倒闭,就是等救,西银就是落入如此境况.况且,央行减息不能扭转欧猪国衰退命运,欧央行还有什么招数?在欧洲风暴暂告平息之际,部分分析员、对冲基金开始博欧股反弹,趁乱”执平货”,但他们一致强调这不过是短期反弹而已.残股反弹尚未转势在欧央行议息前夕,环球股市抱观望态度,港股继续轮流炒,前天看好的投资者大挟指数蓝筹,昨天转炒落后残股.恒指开市一度升穿19,800点,及后走势反覆,收报19,709点,下跌25点,全日成交额458亿港元,沽空比率回落至9.42%.恒指在250天线前初见阻力,衍生市场熊证急增,反弹能否持续先看250天线19,866点能否冲破.

大市以残股反弹为主,航运股急弹,因波罗的海乾货指数回升.煤炭股一洗霉气急升,有传中国将改”煤价双轨制”,但秦皇岛外”煤山压港”现象仍在,煤炭股要扭转弱势,情况不甚乐观.资源股如水泥、钢铁、金属股均见反弹,表面看是全球炒作救市憧憬,而且伦敦期铜回升,但外资大行正在下调铜价预测目标价,资源股是反弹非上升.另一方面,强势股以各式各样的理由回落.联想(0992.HK)昨天再挫5.34%,大行唱淡奏效,抑或是基金获利?炒作七一港股ETF的证券股,股价均见回落,不时不炒,炒完即散.事实上,大市轮流炒,反弹可以随时散,追落后有基础配合的话,可视作中短线部署,香港地产股仍属第三季值博率高的板块.

中国告别入世后的黄金十年,既面对经济转型的迫切性,亦面对着欧美衰退的不明朗,中国内地经济能否在第三季见底兼反弹,市场主流意见偏向乐观.但5月份推出的刺激措施,成效如何?尚未知道,但料第三季将有更多措施推出.建银国际分析员预期,刺激措施将包括快速审批基建投资项目、增加购买消费品补贴、减税及鼓励更多民营资本流入国企指定行业等,再配合货币政策增加”放水”力度.事实上,数据愈坏,“放水”机会愈高,欧洲峰会再买来时间,近日市况完全反映股市强弱轮流转,投资策略是买入强股,避开弱股.展望第三季,中资股应选择减息受惠股及政策受惠股.(B03)

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欧罗兑瑞郎陷横行闷局 /苏子

欧罗兑瑞郎自今年4月5日略为跌破瑞士央行视为不容有失的1.20心理关口,一度低见1.1989后,整体走势便正式陷入异常窄幅的闷局里运行,期间汇价即使再度跌破1.20心理关口,但很快便失而复得,重返1.20心理关口以上波动.然而,汇价返回1.20关口以上后,却未见有较积极性买盘把汇价顺势推高至1.21水平以上,当汇价升至1.2040-1.2075区域已见庞大阻力,令汇价绝大部分时间只在1.1990-1.2030间横行争持,表现极不寻常.由于欧罗兑瑞郎已经横行争持了超逾三个多月时间了,而且此三个月刚好落在第二季时间里,目前已经进入第三季,欧罗兑瑞郎会否在进入新的季度后可以摆脱持续多月的横行争持闷局而出现重大突破?值得大家留意.

自从2008年9月发生金融海啸以及2009年3月联储局启动首轮QE措施后,已令往后的金融市场生态出现重大变化,并且使传统的经济金融理论显得有点过时,失去了过去应有的预测性及启示作用,而不少长线投资者亦难以再用长线投资的心态作出所谓Buy&Hold的策略,所以不少投资者亦因此把长线策略逐步改为”高沽低持有”的Trading策略,使市场变为一个更为明显的炒卖世界,赌味较以往更为厉害.目前市场最难预测的便是,各国央行何时会再利用各种救市措施来干预市场本身的运作.在欧债危机仍是没完没了的大前提下,加上中国这个被视为全球经济火车头亦已失去了继续前进的动力,而美债泡沫亦可能会随时被市场有心人用来炒作图利,这些不明朗因素会令央行干预及只会令到长线投资者却步,难以把大量资金投入实体经济中作较长期的投资,结果便使大量资金自避险资产及高风险资产间走来走去,形成一个大型上落市的局面,令市场欠缺一个明确趋势.

目前欧罗兑瑞郎之所以一直处于横行待变的格局里运行,原因正正便是瑞士央行运用大量资金在市场上干预欧罗兑瑞郎,阻止跌破1.20这个所谓”铁底”的结果.然而,却认为单凭瑞士央行的力量难以在市场上长期把欧罗兑瑞郎保持在1.20关口以上,只要欧债危机情况继续转劣,相信瑞士央行最终只会久守必失,令瑞士央行在市场上输去大量资金.目前市场上的长线投资者已大幅减少,反而存在着各式各样的赌徒型大炒家,相信这些大炒家最终将迫使瑞士央行弃守1.20心理关口,从而令欧罗兑瑞郎往下急挫.(B09)