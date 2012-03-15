〔港报社评〕经济较预期差宏调难掩风险--信报3月15日

11届人大五次会议昨天闭幕,中国总理温家宝在记者会上强调,中国主动下调今年经济增长,是出于对转变经济发展方式的考虑,由于当前内房地产价格远未回到合理水平,因而调控不能放松.在房产调控力度不放松的形势下,内房地产投资进一步下滑,由是加大实体经济下行风险,也加深了市场的忧虑.

照当前宏观数据看,中国经济表现远较预期差,如今财政刺激减弱,经济增长更依赖内生动力,使宏调更需要加强巩固经济稳定运行的力度.今季初经济表现走弱,远较预期为差,是去年货币政策相对紧缩的后遗结果.目前出口形势依然严峻,房地产又继续调控,要减轻经济下行压力,货币政策由去年的”稳健”偏紧,逐步走向”中性”,甚至需要适度放宽已无悬念.

周小川前天表示,因应流动性变化调整存款准备金率,但同时强调下调并不意味货币政策作出重大改变,反映央行主要以货币数量型工具来调节信贷投放规模.综合目前经济形势看,除非经济过度下滑,否则减息概率不大.

照官方2月PMI回升至51点看,显示制造业生产有回稳迹象.然而,目前宏观经济风险的主要来源很大程度视乎房地产持续调控的后果变化.如今消费有待刺激,外贸出口今年2个月增速6.9%,远低于去年12月14%水平,基于通胀大幅回落,货币适度宽松具备很大政策空间.

但无论如何,防止通胀死灰复燃,中国央行通过数量型工具,以降低存款准备金率,而不轻易采取价格型的降息手段,因应流动性的变化而控制信贷供给量,显然是今年货币政策的主调.

昨天温家宝强调,调低GDP增速,是主动调控的结果,目标是提升增长的质素,使老百姓得到更多实惠,将转变中国经济发展模式写入官方文献,为现届政府的离任画上历史性句号.(A02)