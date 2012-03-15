〔港报社评〕经济较预期差宏调难掩风险--信报3月15日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
11届人大五次会议昨天闭幕,中国总理温家宝在记者会上强调,中国主动下调今年经济增长,是出于对转变经济发展方式的考虑,由于当前内房地产价格远未回到合理水平,因而调控不能放松.在房产调控力度不放松的形势下,内房地产投资进一步下滑,由是加大实体经济下行风险,也加深了市场的忧虑.
照当前宏观数据看,中国经济表现远较预期差,如今财政刺激减弱,经济增长更依赖内生动力,使宏调更需要加强巩固经济稳定运行的力度.今季初经济表现走弱,远较预期为差,是去年货币政策相对紧缩的后遗结果.目前出口形势依然严峻,房地产又继续调控,要减轻经济下行压力,货币政策由去年的”稳健”偏紧,逐步走向”中性”,甚至需要适度放宽已无悬念.
周小川前天表示,因应流动性变化调整存款准备金率,但同时强调下调并不意味货币政策作出重大改变,反映央行主要以货币数量型工具来调节信贷投放规模.综合目前经济形势看,除非经济过度下滑,否则减息概率不大.
照官方2月PMI回升至51点看,显示制造业生产有回稳迹象.然而,目前宏观经济风险的主要来源很大程度视乎房地产持续调控的后果变化.如今消费有待刺激,外贸出口今年2个月增速6.9%,远低于去年12月14%水平,基于通胀大幅回落,货币适度宽松具备很大政策空间.
但无论如何,防止通胀死灰复燃,中国央行通过数量型工具,以降低存款准备金率,而不轻易采取价格型的降息手段,因应流动性的变化而控制信贷供给量,显然是今年货币政策的主调.
昨天温家宝强调,调低GDP增速,是主动调控的结果,目标是提升增长的质素,使老百姓得到更多实惠,将转变中国经济发展模式写入官方文献,为现届政府的离任画上历史性句号.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。