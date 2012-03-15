〔港报社评〕温总压楼市热钱增戒心--星岛日报3月15日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
中国总理温家宝明确表示中国楼房还远远没有回到合理价位,香港股市紧跟中国借势调整,还反映外资流向可能转变.温家宝在其最后一次的人大政协两会后记者会,回顾屡推措施调控房地产市场,但是牵涉到地方,金融企业和地产企业的利益,改革阻力相当大,但表明调控不能放松,以免前功尽弃.温总昨日语气之重,打破了不少人的幻想.
中国人民银行行长周小川今次表示调整空间仍大,是否反映贸赤持续和外资流出,值得注意.中国头两个月贸易赤字42亿美元,人民币下跌幅度比较大,市场甚至出现人民币值不再偏低的分析,降低了人民币升值的预期,再加上经济增长不再”保八”,投资回报可能因经济和币值原因不如已往吸引.今秋中国十八大进行最高层班子换届,部署明春人大政府换届.政治和经济的不明朗因素,增加了外资的戒心.
香港经济受到中国政经因素影响,同时亦有政府换届产生的不明朗情况.这些投资风险因素,同样受外资关注.
在香港经济欣欣向荣的日子,外资的戒心,避免更多热钱进入市场推波助澜,把经济推得火热,把泡沫吹得天大.不过,当经济出现下滑讯号,或者市场出现震荡时,热钱急撤资或沽空,就可能产生雪上加霜的后果.以今年国际,中国和香港局势的波谲云诡,投资者宜做好随时应变准备.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。