〔港报社评〕政治体制不改革,文革悲剧有可能重演--明报3月15日

中国总理温家宝在任内最后一次中外记者会上,在回答房价和自评担任总理9年工作成败时都提到体制问题,他直截了当地提出,必须进行政治体制改革,否则文化大革命这样的历史悲剧,还有可能重新发生.最近几年,以今次的说法最吓人,温家宝尚余1年任期,相信政治体制改革停滞不前,中国前景怎么办,将是温总离任时留下的问题.

中国改革开放30多年,很多人都以为不会走回头路,温家宝这番话,会使人对中国政经前景重新评估.经济改革取得巨大成就,举世公认,但是不少学者的研究,都指出经济发展到了瓶颈,若体制不及时调整,随着经济发展,衍生分配不公,贫富悬殊,诚信缺失和贪污腐败等问题,使中国社会宛如压力煲,群体性事件不断,整体社会正滑向失序,失控轨道.

政治体制改革,已经是中国不能回避的课题.其实以中国的执政地位,控制全部政经资源,若主动带领改革,只会匡正政治,经济,社会等诸多流弊,从而更巩固中国的执政地位.内地改革目标,不能脱离国情,若透过改革建立一套制度,然后厉行法治,确保中共和政府依法办事,使中国的政治经济在制度保障下,得以持续发展和提升,当局并无拒绝之理.

今年中国全国政协会议的大会决议,未提政治体制改革,只能靠温家宝透过记者会向外界传达他仍然锲而不舍地推动政改,在他余下一年任期,政改难望有进展,文革悲剧还有可能重新发生的话,13亿人民可以怎么办,中共有责任,也必须回答这个问题.(A02)