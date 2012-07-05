〔港报社评〕白表免补价,治标未治本--星岛日报7月5日

当局考虑容许居屋在二手市场免补地价卖给白表申请人,近月二手居屋业主叫价比以前强硬,部分业主更封盘待政策落实.当局如果早作决定,有助二手居屋市场供求两增;不过,如果没有具体治本措施,相信纾缓效果很快抵销,甚至出现转炒居屋之风.

这些居屋业主已经迁出原有单位,另有居屋业主觉得现住单位不够住而有意换楼,他们没有放售,当中阻碍主要来自补价安排.由于一手业主当初以折扣价向房委会买入居屋,出售时要补可观地价,屈指一算,业主难善价而沽,乾脆不卖.

居屋得到纳税人补贴,目的是协助置业安居而非提供投资机会,故此作出转售限制,避免以公帑津贴炒卖,安排原意合理.副作用则是窒碍了市场流转,有大量丢空了的单位卖不出,另一方面又有大量希望买入居屋的市民望楼兴叹.

容许白表申请人免补地价买居屋,有助解决这一收入阶层部分家庭的置业需求,又可以释放物业价值,减少空置浪费,还有助原有单位业主套现楼换楼改善居住环境,发挥市场配置功能.但政策对楼市只能起到局部纾缓的效果,香港整体住宅单位供应没有因此政策而上升.副作用是二手居屋价升,令收入超过白表限制的夹心阶层更难买到二手居屋.要改善中产置业难的困境,当局仍然要继续下工夫增加供应,并可以考虑如何满足夹心阶层的置业需求.(A06)