〔港报社评〕调控楼市不动摇,彰显中央决心--文汇报3月15日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
11届全国人大五次会议昨日举行记者会,温家宝总理在回答中外记者提问时表示,房价还远远没有回到合理价位,调控不能放松.明确传递出中国进一步促进房价合理回归的坚定决心,全力维护楼市的长期健康稳定发展,避免整体经济被楼市泡沫拖累,人民住房安居受影响.
令人忧虑的是,中国楼市的泡沫不断膨胀,连美国股神巴菲特也认为中国楼市是一场豪赌.一旦楼市泡沫爆破,不仅影响中国的房地产市场,整个经济必然也遭受重创.另一方面,房价与居民收入严重脱节,老百姓买房难,住房难日益突出,为买房背负沉重负担,而地产商却暴富,催生炽热社会怨气.
中国房价过高对国家经济,民生影响广泛,楼市调控能否持续备受关注,尤其今年已是本届政府任期最后一年,民众更想从温总的表态了解楼市调控去向的端倪.温总明确表示调控不能放松,否则将前功尽弃.
很明显这是向大众派发”定心丸”,意味着即使面临阻力,困难再大,中国都将坚定不移地执行调控楼市政策,视之为对国家,对人民负责的重大举措,以确保国计民生的平稳发展.温总继续调控楼市是拨乱反正,市场无需反应过敏.相信在中国积极调控下,经济保持健康向上态势,两地股市能够维持乐观局面.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。