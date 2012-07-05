〔港报社评〕加重罚则,阻吓占用官地--文汇报7月5日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
立法会政府帐目委员会昨日发表今个会期最后一份报告,就审计报告今年4月揭露地政总署针对非法占用官地执法不力,指当局未能有效履行保护政府土地的职责,令人失望,但同时赞扬发展局处理大棠荔枝山庄霸占官地,虽面对村民阻挠仍行事果断,最终完成执法行动.土地是社会重要资源,非法霸占官地是比僭建更严重的问题.占用官地现象由来已久,当局须修订法例,加重罚则,同时加强巡查,以收阻吓作用.
非法霸占官地问题由来已久.帐委会报告亦指出,地政总署未有定期视察非法占用政府土地的情况,不少个案尚未发现,部分土地更被长期占用.政府目前已先后将新界77幅土地纳入郊野公园范围,当中大部分土地官私夹杂.开发潜在新界土地可作日后增加房屋供应的重要手段,涉及未来香港社会的整体规划布局和民生用途,这显示要面对占用官地问题,当局需以长远目光和决心解决这个存在多年的问题.
现时占地罚则过宽,致使占用者无视法例,长期占用官地.不少占地者藉霸占土地兴建搭建物以图私利,现时透过频发警告信和简单罚款未能针对占地者意图.处理占用官地案件,罚款应与占用者占用土地图利的目的挂钩.当局应按照图利情况研究修改占地罚款额,罚款需大于占地后所获利润,并应按时间计算,以督促占地者尽快将土地还原并归还政府.此外,当局需把处理非法占地行为的个案排在优先位置,同时理顺官地与私地界线问题.当局今后应加紧执行法例规定,做好执法角色,以确保土地资源不被滥用.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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