〔港报社评〕加重罚则,阻吓占用官地--文汇报7月5日

立法会政府帐目委员会昨日发表今个会期最后一份报告,就审计报告今年4月揭露地政总署针对非法占用官地执法不力,指当局未能有效履行保护政府土地的职责,令人失望,但同时赞扬发展局处理大棠荔枝山庄霸占官地,虽面对村民阻挠仍行事果断,最终完成执法行动.土地是社会重要资源,非法霸占官地是比僭建更严重的问题.占用官地现象由来已久,当局须修订法例,加重罚则,同时加强巡查,以收阻吓作用.

非法霸占官地问题由来已久.帐委会报告亦指出,地政总署未有定期视察非法占用政府土地的情况,不少个案尚未发现,部分土地更被长期占用.政府目前已先后将新界77幅土地纳入郊野公园范围,当中大部分土地官私夹杂.开发潜在新界土地可作日后增加房屋供应的重要手段,涉及未来香港社会的整体规划布局和民生用途,这显示要面对占用官地问题,当局需以长远目光和决心解决这个存在多年的问题.

现时占地罚则过宽,致使占用者无视法例,长期占用官地.不少占地者藉霸占土地兴建搭建物以图私利,现时透过频发警告信和简单罚款未能针对占地者意图.处理占用官地案件,罚款应与占用者占用土地图利的目的挂钩.当局应按照图利情况研究修改占地罚款额,罚款需大于占地后所获利润,并应按时间计算,以督促占地者尽快将土地还原并归还政府.此外,当局需把处理非法占地行为的个案排在优先位置,同时理顺官地与私地界线问题.当局今后应加紧执行法例规定,做好执法角色,以确保土地资源不被滥用.(A04)