〔港报社评〕落区若成建制派骚场,偏听之余也激化矛盾--明报7月5日

特首梁振英与主要官员落区听民意,市民与特首、官员直接对话,原属好事,但是周日首批6场谘询会,宛如表演或表态场合.不过,梁振英应该知道兼听则明、偏听则暗之理,谘询会应该起码做到反映社会多元的基本要求.无论梁振英主观上要落区达至哪一层次目标,特首和官员多接触市民,总是好事,起码可以减少出现政策闭门造车之弊,但有3点值得注意.

一、谘询会要反映社会多元的实质.现在全港18个区议会,基本上由建制派控制,区会主席都是建制派人士,设若梁振英落区,真心诚意与各界市民接触,则谘询会不能成为区会主席的禁脔,民政专员应该主导整件事,让特首和官员接触不同人士、听不同意见.

二、市民出席谘询会,应该有同等机会发言或提问.谘询会的举行,较公平做法是收集问题后,以抽签方式让市民发言或提问,以避免出现人为操控情.

三、以目前香港的政治氛围,当局应预期会有人冲击会场,要有预案应对,民政专员要做好协调工作,维持会场秩序.

另外,市民对各个政策局的分工,大多不甚了了,落区官员若遇到并非职责之内的提问,如何应对,会影响市民对梁班子的观感,例如周日环境局长黄锦星以”与我无关”回应,使人感到梁班子官员在各家自扫门前雪,相信这个并非黄锦星的本意,但是,官员要注意语言技巧.总的而言,特首官员落区是好事,不过,并非手掌拍脑袋,说落区就落区了,应该让组织、安排以至官员的心理状态都到位,才能发挥最大效用和与市民良性互动.(A04)