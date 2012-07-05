〔港报社评〕中央楼控"只眼开",为十八大维稳--经济日报7月5日

中央煞停北京准地王拍卖,反映楼控只眼开只眼闭的侧重有变.中央过去3个月搞活楼市稳经济,楼价蠢动却可能掀动民怨;中国十八大将于今秋举行,政治维稳较经济维稳更重要,中央不得不只眼开监督楼价,对楼市浇冷水.因对中央而言,楼价不但是经济问题,更是民怨源头,关系社会甚至政权稳定.现若听任楼价继续回升,势出现报复性反弹,显已超越中央底线.

令中央刻不容缓的是,中国领导层将在今秋举行的十八届党代表大会进行新旧交接,在十八大前的敏感时刻,务须人心与社会稳定,才能营造有利交接的稳定政治环境.政治维稳已是中央的首要工作,凌驾于经济维稳,故对楼价反弹此不稳定因素,不得不出手力控.中央有需要微调拧紧楼控螺丝,加强执行限购、限外政策,难纵容地方政府再打擦边球.若仍未能遏住楼价,中央更可能再出招,收紧楼按,甚至扩大房产税试点等.

楼控重新偏紧下,在稳经济天秤的另一边,货币与财政等政策势被迫加快松手,以求为经济注入活水,避免经济硬着陆.官方舆论近日示意存款准备金率与利率均有再下调空间.惟中央要平衡遏楼价与稳经济殊不容易,因放松货币政策,或会被市场过度解读,反为楼市火上加油.如何既稳经济、又不刺激楼价,这条政策平衡木固难走,但在具凌驾性的政治维稳需要下,中央不得不走,因只有遏住楼价,才能完成最重要的政权