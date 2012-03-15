《香港报摘》--其他报纸重要消息3月15日

* 明报

--恒隆地产(0101.HK)董事长陈启宗于公司最新年报中披露,上海零售销情减弱,租金升势放缓,正考虑出售香港的租赁物业.他又指,公司未来四年施工费用约达270亿港元.

--恒生银行(0011.HK)推出存款挂钩按揭产品,以按揭和活期存款息率一样作为卖点,除港元外并加入人民币存款,产品的按揭息率较该行传统按息高出约0.25厘.

* 星岛日报

--早前遭传媒质疑帐目的亚洲果业(0073.HK)表示,预期在今年上半年可供应7.27万吨夏橙,较去年上半年供应的7.3万吨大致相同,反映业务表现平稳.

--国泰航空(0293.HK)行政总裁史乐山表示,配合接收新飞机,计划今年增聘2,400人,包括1,500名空中服务人员及500-600名地勤人员.

* 苹果日报

--消息透露,交通银行(3328.HK)(601328.SS)管理层将于今天傍晚举行分析员电话会议,解释其融资计划,料该行在A、H股市场配售逾一成新股方式集资,对象包括交行H股部分现有股东,即财政部及汇丰(0005.HK)(HSBA.L).

--体育用品公司--361度(1361.HK)宣布发行可换股债券,大股东更向安排行美林借出最多6.7%股份.消息透露,有关股份是用作给予认购可换股债券的对冲基金作沽空之用.

* 东方日报

--瑞信研究报告指,人民币汇率重拾升轨,银行再降按揭息率的空间不大,加上就业市场及政府对公营房屋的取态,都为香港楼市添加不稳定因素,致使近期楼市升势难以持续,估计全年楼价最少仍会下跌5%.(B03)

* 文汇报

--国泰航空(0293.HK)宣布,孔栋已辞任非常务董事及董事局副主席,王昌顺获委任为非常务董事,并获选为董事局副主席,均于周三(14日)生效.

--海丰国际控股(1308.HK)公布,截至去年12月31日止,录得全年利润同比下降15.9%至9,440万美元.公司董事会主席兼执行董事杨绍鹏表示,受美国经济复苏缓慢、欧洲债务危机加剧等因素影响,全球航运市场需求增幅放缓.

* 大公报

--招商银行(3968.HK)(600036.SS)宣布,该行已完成了早前宣布的200亿元人民币的发债工作.此批债券分为两个品种,分别为五年期固定利率品种和浮动利率品种.

--去年12月上市的宝信汽车(1293.HK)公布2011年度业绩,收入120.1亿元人民币,上升55%.(完)

--整理 萧萍; 审校 陈敏/张喜良

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