《香港重要政经日程》--7月5日-7月11日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
=====================今日香港主要政经消息==========================
7月5日(周四)
-- 中广核矿业(1164.HK)公布首季业绩.
--09:30 永义国际(1218.HK)股东周年大会.
--10:30 汇丰公布6月份PMI.
=====================近日香港主要政经消息==========================
7月6日(周五)
-- 中铝国际(2068.HK)首日挂牌.
-- 美丽家园(1237.HK)首日挂牌.
-- 公布6月底止外汇储备资产数字.
--10:00 积华生物医药(2327.HK)股东周年大会.
--11:00 昂纳生通信集团(0877.HK)股东特别大会.
--14:00 新奥能源(2688.HK)股东特别大会.
--14:30 新时代能源(0166.HK)股东特别大会.
--15:00 远东环球(0830.HK)股东特别大会.
7月9日(周一)
-- 永保林业(0723.HK)公布全年业绩.
--09:00 联泰控股(0311.HK)股东特别大会.
--10:00 南联地产(1036.HK)股东特别大会.
--10:45 永泰地产(0369.HK)股东特别大会.
7月10日(周二)
-- 万国国际矿业(3939.HK)首日挂牌.
--09:30 中国人寿(2628.HK)在中国举行股东特别大会.
--16:00 文化地标(0674.HK)股东特别大会.
*7月11日(周三)
-- 越秀房地产投资信托基金(0405.HK)公布中期业绩.
--12:00 德昌电机(0179.HK)股东周年大会.
--14:00 华多利集团(1139.HK)股东周年大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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