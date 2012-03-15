香港已公布经济指标--2012/3/15

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年1月 综合消费物价指数(CPI) +6.1 +5.7 +3.4 2012年1月 甲类消费物价指数(CPI A) +5.4 +5.3 +3.6 2012年1月 零售值 +14.9 +23.5^ +28.1 2012年1月 零售量 +9.1 +17.1 +23.6 2011年第四季 本地生产总值(GDP) +3 +4.3 +6.6 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 11年11月-12年1月 11年10-12月 10年11月-11年1月 3.2% 3.3% 3.8% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年1月 贸易赤字/盈余 -8.856 -48.91 -15.963 ------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据 (完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。