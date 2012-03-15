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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 09:23 BJT

香港已公布经济指标--2012/3/15

时间　     　 经济指标　　              按年%   前月(季)按年%  上年同月(季)按年% 
  2012年1月     综合消费物价指数(CPI)     +6.1        +5.7           +3.4
  2012年1月     甲类消费物价指数(CPI A)   +5.4        +5.3           +3.6
  2012年1月     零售值                   +14.9       +23.5^         +28.1    
  2012年1月     零售量                    +9.1       +17.1          +23.6       
  2011年第四季  本地生产总值(GDP)          +3          +4.3          +6.6              
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  失业率        11年11月-12年1月        11年10-12月         10年11月-11年1月
                    3.2%                   3.3%                   3.8%
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  (以下以10亿港元为单位)　　　  　        当月　　      前月　      上年同期
  2012年1月    贸易赤字/盈余             -8.856        -48.91        -15.963
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  注: *为已经更新 
      ^经修订数据 (完)

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