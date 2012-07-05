〔香港个股〕富地石油增持中国燃气股份至17.8%,与北控差距进一步收窄

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港7月5日电---根据香港证监会最新资料显示,富地石油FOOI.L昨天增持中国燃气(0384.HK)股份至17.8%,仍为第二大股东,但与北控集团持股差距进一步收窄.
资料显示,富地石油于周三(4日)按每股3.87-3.90港元,购入中国燃气114.4万股股份;本次增持后,其持股升至17.8%或约7.8亿股股份.
此举令富地石油与中国燃气最大股东--北控集团的持股差距缩窄至不足700万股股份.北控集团上周一掷逾5亿港元增持中国燃气至17.959%或约7.87亿股股份,跃升至第一大股东.[ID:nSH0109115]
本周五为新奥能源(2688.HK)与中国石化(0386.HK)(600028.SS)的财团对中国燃气提出每股3.5港元收购要约截止期限,市场人士相信,由于中国燃气现价较要约价高出近11%,故财团收购成功机会微乎其微.
中国燃气周四早盘中段跌0.26%,报3.88港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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