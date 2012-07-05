〔香港个股〕富地石油增持中国燃气股份至17.8%,与北控差距进一步收窄

路透香港7月5日电---根据香港证监会最新资料显示,富地石油FOOI.L昨天增持中国燃气(0384.HK)股份至17.8%,仍为第二大股东,但与北控集团持股差距进一步收窄.

资料显示,富地石油于周三(4日)按每股3.87-3.90港元,购入中国燃气114.4万股股份;本次增持后,其持股升至17.8%或约7.8亿股股份.

此举令富地石油与中国燃气最大股东--北控集团的持股差距缩窄至不足700万股股份.北控集团上周一掷逾5亿港元增持中国燃气至17.959%或约7.87亿股股份,跃升至第一大股东.[ID:nSH0109115]

本周五为新奥能源(2688.HK)与中国石化(0386.HK)(600028.SS)的财团对中国燃气提出每股3.5港元收购要约截止期限,市场人士相信,由于中国燃气现价较要约价高出近11%,故财团收购成功机会微乎其微.

中国燃气周四早盘中段跌0.26%,报3.88港元.(完)

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