〔中港个股〕上海石化称中石化尚未制订对其股改的具体方案及时间表

路透香港7月5日电---继仪征化纤(1033.HK)(600871.SS)后,上海石化(0338.HK)(600688.SS)周四亦表示,其控股股东中国石化(0386.HK)(600028.SS)尚未制订对其股改的具体方案及时间表.

上海石化今早在联交所一份声明中称,注意到内地21世纪经济报导 周三报导称,中石化对子公司--上海石化和仪征化纤的股改方案已经在筹备,并向主要流通股股东做了说明,希望今年能完成.

"本公司就有关报导征询中石化得知,中石化尚未制订有关上海石化股改的具体方案及时间表."上海石化并称.

昨日股价急升的仪征化纤晚间已作出澄清[ID:nSH0109491],其A股及H股今早盘中回落逾3%及2%,报6.9元人民币及1.69港元.而上海石化A股亦跌逾2%,报5.99元人民币;其H股则涨0.43%,报2.34港元.

为消除A股市场流通股和非流通股的转让制度差异,中国于2005年实行大规模的股权分置改革,部分上市公司由大股东减持国有股的方式,向流通股股东送股,以换取将其股份转作流通;部分则以现金对价作为对流通股股东的补偿.

中石化对旗下多家上市公司分批进行股改,并藉股改对子公司进行私有化.由于中石化取易舍难,先私有化单在A股或H股市场上市的公司,余下上海石化和仪征化纤因沪港两地市场价差协调难度较高,加上当时A股市场对股改补偿期望愈来愈高,即使股改方案一再修改,最终仍被流通股股东否决.(完)

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