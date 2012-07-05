《市场讯号》中国债务成本高阻碍经济复苏,央行有必要续降息

* 中国非金融部门实际融资成本高

* 企业机构部门的资产负债表显衰退迹象

* 经济面临债务紧缩,央行有必要续降息

* 中国经济的真正复苏将较为漫长

作者 钟华

路透北京7月5日电---中国央行已采取降息来应对当前经济放缓,但非金融部门的实际融资"量"大且"价"高,正阻碍经济的复苏之路.中国央行有必要进一步降息,以帮助经济主体改善自身财务状况,酿造经济恢复的基础.

根据估算,中国住户及企业机构部门逾60万亿元人民币债务的实际融资利率水平,已经高出今年一季度国内生产总值(GDP)实际增速,这成为中国本轮经济放缓的重要推手.

尽管中国过去15年住户及企业机构部门债务扩张近12倍,为经济高成长提供了强大动能,但同期GDP的7.8倍增速并没赶上债务扩张速度,而债务主体如今正因为庞大的规模和高企的成本可能陷入债务自我膨胀的困境.

尤其是中国企业机构部门财务状况去年底以来在恶化,资产负债表衰退迹象已有所显现,企业机构通过银行和发债等渠道增加举债规模的意愿趋于下降,并与产成品库存累积一起,可能削弱中国当局采取宽松货币政策对经济恢复的效力.

从各经济部门资产负债表看,中国应对经济下滑可以采取更为积极的实质性财政政策来扩大需求,并以此撬动住户部门的需求;当前"稳增长"举措也有助于经济开始筑底,并使同比增速在未来两个季度有企稳趋升的可能.

不过,受制于年初设定的财政预算,中国动用财政刺激经济的力度将会有限,且难以重施类似2008年"四万亿"的刺激计划,中国经济真正恢复和调整将是一个漫长的过程,而且经济潜在增速的确已经开始下移.

这源于中国已经步入重工业化后期,投资等带来的资本形成在GDP占比势必会下降,大量过剩产能消化和产业结构调整转型将非一朝一夕;而中国人口红利逐渐转变为人口负债,社会优抚率上升势必会推动潜在经济增速下移.

而经济增长的债务杠杆动能亦在降低.最近"二审"的《预算法》修正案草案从严规范地方债务,明确地方政府不能自行单独举债;中国版"巴塞尔协议III"--银行资本监管新规将于明年1月1日实施,这些从制度上限制了地方政府大量举债以及金融部门对其举债的支持.

**债务成本与GDP增速**

中国央行6月初的降息,使住户及企业机构部门的庞大债务成本压力有所缓解,但对阻止企业机构部门财务状况恶化和当前经济的放缓恐怕还不够,需要央行再度降息,尤其是调降贷款基准利率.

我们选择以金融机构贷款加权平均利率作为度量指标,来反映住户及企业机构部门债务融资的成本.该指标今年3月已降至7.61%,央行最近降息后仍有望走低,但这一融资利率对住户和企业部门来说,其实仍非常之高.

中国6月采取降息,并扩大贷款利率下浮区间至基准利率的0.8倍,使贷款利率下限较此前低出80个基点(bp)以上,这有助于降低住户及企业机构部门融资成本,但从2004年以来的数据来看,贷款利率较基准利率下浮的占比最多也就35%,且当时银行间短期资金利率处在不足1%的超低水平,与当前还不可同日而语.这意味着债务融资成本的下降,可能需要更长时间或更大政策力度.

欲浏览中国贷款加权平均利率与利率上浮贷款占比之关系图,请点选:r.reuters.com/ner29s

住户及企业机构部门债务压力高企,不仅有"价"的因素,更有"量"的考量.中国居民及企业机构部门债务总额与GDP总量之比去年末已升至1.3倍,以此折算后的居民及企业机构部门债务名义融资利率为9.87%,远高于今年一季度8.1%的GDP实际增速.

当然,债券市场对企业机构部门融资日益重要,且当前发债融资成本--平均派息率水平还是低于贷款加权平均利率.但银行等存款性金融公司持有企业机构部门信用债(包括中期票据、企业债和短期融资券)总额仅逾2万亿元,不足总债务的5%.因此,这对居民及企业机构部门上述债务成本估算结果影响并不大.

如果再考虑到中国金融创新使得住户及企业机构部门有大量融资是通过"表外"来进行,且其融资利率往往高于银行体系,这使得中国居民及企业机构部门债务实际的名义融资利率还会更高.

不仅如此,进一步剔除物价(工业品出厂价格指数,PPI)变动因素后,住户及企业部门债务的实际融资利率还在不断走升,初步估算今年6月会涨至10%以上,较去年水平急剧攀升.

要知道,债务的融资利率高于GDP增速的宏观意义,是意味着债务主体的投资回报不能覆盖债务成本.这会导致举债主体会因利息支出而陷入债务的自我膨胀,债务杠杆和风险进一步提高;还会引发债务主体的再融资意愿降低,并使经济缺乏投资动能而进一步失速或陷入衰退.

上述债务效应的经济后果也为历史印证.我们根据结合中国利率市场化进程以及债务融资主要定价基准变化,拟合出1996年以来的住户及企业机构部门债务实际融资利率,并对比相应年份GDP实际增速,可以发现两者存在明显的"反向"关系.

欲浏览中国住户和企业部门债务融资利率与GDP增速关系图,请点选:r.reuters.com/per29s

上图显示,中国2010年来治理通胀的举措,推动住户及企业机构部门名义债务融资利率高企,成为去年来经济增速放缓的重要动因,而如今债务实际融资利率迅速攀升,并与名义债务融资利率一道,促使中国经济增速延续放缓.

住户及企业机构部门债务实际融资利率的飙升,源于PPI自去年9月来不断降低,当前已降至负增长水平.而先行指标国际商品研究局指数(CRB)加权移动平均线并未完全摆脱下行态势预示着中国PPI未来1到2个季度还可能继续走低.中国当前PPI低位运行的背后深层动因还可能在于中国经济发展阶段已开始步入重工业化后期.

欲浏览CRB指数领先于中国PPI走势关系图,请点选:r.reuters.com/rer29s

因此,中国央行通过降低名义贷款利率,进而降低企业机构等部门债务的实际融资成本压力,避免债务杠杆风险增加,就显得较为必要.

**资产负债表衰退迹象**

中国央行如果继续降息,还能帮助住户和企业机构部门改善财务经营状况,并为他们再投资以及促进经济恢复酿造基础.

尽管中国统计部门没给出完整的住户和企业机构部门资产负债表,但中国企业机构部门存款近年来屡现负增长,一定程度上可以初步反映出其资产负债表的衰退迹象.

欲浏览中国企业机构部门存款净下降显资产负债表衰退迹象,请点选:r.reuters.com/ter29s

当然,企业机构部门存款净下降也可能源于金融创新带来的资产配置多元化,但综合考虑中国股市低迷不振,以及银行体系对存款资金的追求和收益率变化,企业机构部门资产负债表应该有一定的衰退.需指出的是,中国这一衰退迹象,远没有日本上世纪九十年代初和美国2008年次贷危机引发金融海啸那样剧烈和严重.

事实上,中国企业机构部门对金融部门的净负债规模,自去年底突增之后至今仍难回到均值水平,就凸显了企业机构部门现金流等财务状况的快速恶化.更为直接的重要佐证是规模以上工业企业利润从去年前11个月同比增长24.4%,大幅下降至今年前5个月同比减少2.4%,降幅较1-4月的1.6%继续放大.