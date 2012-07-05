〔投行观点〕麦格理看好中国内地房地产板块,因市场转好及盈利料改善

路透香港7月5日电---投行麦格理周四发表报告称,继续看好中国内地房地产股板块,持续强劲的合同销售表现,将令部分个股于公布中期业绩后获市场上调盈利预测.

另随着中国房地产市场气氛好转,信贷供应改善,及其他细微的政策趋松,预计上半年表现最佳的该板块将会继续吸引买盘.

该行称,11家开发商已公布其6月份的合同销售额,今年以来累计销售额按年增长4%,而均价则下调5%,并已实现全年目标销售额的49%.6月份的销售额按月增长41%,均价升3%,均较5月份有所改善.

由于供给增加,竞争仍然激烈,该行认为下半年楼价仍未能扭转下滑趋势,但政策风险降低会是一项有利趋势.

麦格理称,今年以来,内房股板块股价累计上涨41.3%.跑赢MSCI中国指数2.8%的涨幅.该行预期,如内地市场并无出现不可预计的震荡,下半年内房股会继续跑赢大市.(完)