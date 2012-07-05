〔投行观点〕麦格理看好中国内地房地产板块,因市场转好及盈利料改善

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港7月5日电---投行麦格理周四发表报告称,继续看好中国内地房地产股板块,持续强劲的合同销售表现,将令部分个股于公布中期业绩后获市场上调盈利预测.
另随着中国房地产市场气氛好转,信贷供应改善,及其他细微的政策趋松,预计上半年表现最佳的该板块将会继续吸引买盘.
该行称,11家开发商已公布其6月份的合同销售额,今年以来累计销售额按年增长4%,而均价则下调5%,并已实现全年目标销售额的49%.6月份的销售额按月增长41%,均价升3%,均较5月份有所改善.
由于供给增加,竞争仍然激烈,该行认为下半年楼价仍未能扭转下滑趋势,但政策风险降低会是一项有利趋势.
麦格理称,今年以来,内房股板块股价累计上涨41.3%.跑赢MSCI中国指数2.8%的涨幅.该行预期,如内地市场并无出现不可预计的震荡,下半年内房股会继续跑赢大市.(完)
--发稿 张媛; 审校 黄凯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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