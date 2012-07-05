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中国汇市 | 2012年 7月 5日 星期四 16:06 BJT

****敬告客户:市场讯号--中国债务成本高阻碍经济复苏,央行有必要续降息--PDF版本****

中国央行已出手降息以应对经济放缓,但当前非金融部门的实际融资仍"量"大且"价"高,正阻碍经济的复苏之路.中国央行有必要进一步降息,以帮助经济主体改善自身财务状况,酿造经济恢复的基础.

根据估算,中国住户及企业机构部门逾60万亿元人民币债务的实际融资利率水平,已经高出今年一季度国内生产总值(GDP)实际增速,这成为中国本轮经济放缓的重要推手.

尤其是中国企业机构部门财务状况去年底以来在恶化,资产负债表衰退迹象已有所显现,企业机构通过银行和发债等渠道增加举债规模的意愿趋于下降,并与产成品库存累积一起,可能削弱中国当局采取宽松货币政策对经济恢复的效力.

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r.reuters.com/fuv29s

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