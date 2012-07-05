〔香港个股〕阳光油砂称其探明储量大增39倍至8,000万桶

路透香港7月5日电---加拿大油砂开发商--阳光油砂有限公司(2012.HK)周四称,其探明储量大幅增加了39倍至8,000万桶,主要由于今年初监管机构批准了West Ells商业化蒸气辅助重力排油系统(SAGD)开发申请.

该公司在一份声明中称,于今年5月底生效的评估报告显示,其探明储量为8,000万桶,而上一个报告(即去年11月底)则为200万桶.

West Ells设施的设计产能为每日10,000桶油砂重油,现仍处于积极建设中.根据阳光油砂此前给出的时间表,West Ells将于2013开始投产.

声明并称,其最佳估算可采资源量较上一次评估增加62%至约50亿桶,主要由于砂岩油藏和碳酸盐岩油藏的资源量认可方面都取得增长.而独立估值师估计,该可采资源量税前折现现金流量为69亿加元,较上一个评估报告增加36%.

阳光油砂周四收跌1.3%,报4.54港元;过去一个月累计升2.9%.(完)

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