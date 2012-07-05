〔香港个股〕阳光油砂称其探明储量大增39倍至8,000万桶

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港7月5日电---加拿大油砂开发商--阳光油砂有限公司(2012.HK)周四称,其探明储量大幅增加了39倍至8,000万桶,主要由于今年初监管机构批准了West Ells商业化蒸气辅助重力排油系统(SAGD)开发申请.
该公司在一份声明中称,于今年5月底生效的评估报告显示,其探明储量为8,000万桶,而上一个报告(即去年11月底)则为200万桶.
West Ells设施的设计产能为每日10,000桶油砂重油,现仍处于积极建设中.根据阳光油砂此前给出的时间表,West Ells将于2013开始投产.
声明并称,其最佳估算可采资源量较上一次评估增加62%至约50亿桶,主要由于砂岩油藏和碳酸盐岩油藏的资源量认可方面都取得增长.而独立估值师估计,该可采资源量税前折现现金流量为69亿加元,较上一个评估报告增加36%.
阳光油砂周四收跌1.3%,报4.54港元;过去一个月累计升2.9%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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