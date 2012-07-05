〔离岸人民币〕香港金管局称人民币流动性安排能发挥作用,已贷出数十亿

路透香港7月5日电---香港金管局周四表示,有关透过回购向金融机构提供人民币流动性的安排能发挥作用,自推出以来,已经有不同背景的银行使用,贷款总额已达数十亿元人民币.

金管局并指出,香港离岸人民币市场渐趋成熟,资金出路多元化,亦即表示银行的人民币流动资金管理会更具挑战,因此香港的银行必须更小心管理其流动性及风险.

此前,有市场人士对路透表示,由于金管局此项安排的贷款利率主要参考境内银行间市场的七天期回购利率、且必须每日10点前报需求、资金T+2才到帐等因素,上述举措推出后受到市场冷遇.[ID:nSB169KK94]

"我们不认同人民币流动资金安排使用率低的报导."香港金管局称,"上述贷款的大部份是过去两三天取用,使银行短期的资金压力得以舒缓,反映有关安排能发挥作用."

而一位离岸人民币的交易员则透露,"今日金管局早晨有主动致电银行,询问市场上的人民币流动性是否很紧,需不需要提供帮助."

他并指出,所以今天离岸市场上的人民币拆借息口有明显下降,显示大家对人民币流动性的担忧有所减轻.

汤森路透报价页面显示,目前离岸市场上的七天期人民币拆借息率CNHSWD=为2.50%/3.00%,低于昨日的2.80/3.30%;同期境内银行间市场上的七天期抵押回购利率CN7DRP=CFXS近4.00%.

金管局并特别强调,此项人民币流动资金安排属支援性质,银行不应把这流动资金安排当作其业务的主要资金来源及日常资金安排工具,因此其效用不能根据使用量来衡量.

"而金管局在厘定有关的借贷利率或贷款期限时,亦须避免银行过度倚赖此流动资金安排."金管局称,"当然,我们欢迎银行在有需要时使用有关安排."

市场人士此前也对路透表示,隔夜头寸往往是银行的主要需求,但金管局仅提供七天期限贷款,到帐日又是T+2,这样的安排遇到汇率波动时,银行不得不承担汇率风险,的确也会影响银行借贷的信心.(完)