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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 18:31 BJT

〔香港个股〕中国电力称上半年总售电量按年增加4.5%,水电升20%

路透香港7月5日电---中国主要发电商--中国电力国际发展有限公司(2380.HK)周四称,今年上半年其总售电量按年增加4.5%,其中水电售电量升幅达20%.

该公司在一份声明中称,截至2012年6月30日为止六个月的总售电量为2,562万兆瓦时,其中水电占594万兆瓦时,火电占1,968万兆瓦时.火电的售电量升幅仅0.48%.

同期的总发电量为2,702万兆瓦时,按年增长4.3%.

中国电力的母公司为中国五大电力集团之一的中国电力投资集团.目前,其应占权益装机容量约11,816兆瓦,其中水电为2,906兆瓦.

该股周四收盘持平于2港元,过去一个月累计涨26.6%.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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