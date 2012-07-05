〔香港个股〕中国电力称上半年总售电量按年增加4.5%,水电升20%

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港7月5日电---中国主要发电商--中国电力国际发展有限公司(2380.HK)周四称,今年上半年其总售电量按年增加4.5%,其中水电售电量升幅达20%.
该公司在一份声明中称,截至2012年6月30日为止六个月的总售电量为2,562万兆瓦时,其中水电占594万兆瓦时,火电占1,968万兆瓦时.火电的售电量升幅仅0.48%.
同期的总发电量为2,702万兆瓦时,按年增长4.3%.
中国电力的母公司为中国五大电力集团之一的中国电力投资集团.目前,其应占权益装机容量约11,816兆瓦,其中水电为2,906兆瓦.
该股周四收盘持平于2港元,过去一个月累计涨26.6%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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