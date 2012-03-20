〔中港个股〕中石化H股早盘由升转跌,成品油价升仅助炼油业务打平

路透香港3月20日电---中国石化(0386.HK)(600028.SS)H股周二早盘由升转跌,盘中曾跌逾2%,因成品油价升仅助炼油业务打平.

中石化H股开高0.6%后转跌,香港时间10:52,跌2.7%,报8.81港元,跑输大市恒生指数.HSI1.2%跌幅.中石化A股早盘亦高开0.8%,但至早盘收市时则下跌0.65%至7.59元人民币.

未来资产证券分析师关荣乐在其报告中称,按国际原油价每桶115美元计算,本轮中国成品油价调升,只能帮助炼油商打平,往后仍有提价需要.

"预期中国汽柴油价要再提高5%,炼油商才可以获得合理利润."他称.

中国国家发展和改革委员会宣布自周二起上调成品油价格6-7%.是次调价令中国成品油价格再创历史新高,且涨幅超出预期,为2009年6月以来最大.[ID:nSB1440984]

基于对通胀的忧虑,去年的成品油价升幅未能紧贴国际原油价升幅,导致两大炼油商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)和中石化的炼油业务受压,亦打击到投资者对2009年改革后的成品油定价机制运作信心.

中石化即将于周日公布其2011年度业绩,未来资产证券估计,期内的炼油业务亏损达340亿元人民币,相当于全年净利的46%.

分析师认为,受世界地缘政治因素影响,国际原油价仍将高企,因此中国迟迟未能推出成品油定价机制优化方案,是左右两大石油公司股价表现的主要原因.

布兰特原油期货LCOc1现报125美元上方.

据国内媒体此前报导称,中国新版成品油定价机制核心思路基本确定,调整内容包括调价时间从现行22天或减少到10天;并将定价权下放到企业,发改委不再审批价格调整.

报导并援引熟悉定价机制改革的专家指出,"油价改革大局已定,...国家部门正在综合考虑市场供需、国际油价等因素,等待新机制出台的时间窗口."

中国2月CPI同比增速降至20个月最低水准,分析师普遍认为能够实现全年控制在4%的目标.通胀重回下行通道,为未来政策调整预留更大操作空间.[ID:CN2022067](完)

浏览中石化其他新闻,请点选[0386.HK-CMN]

如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]