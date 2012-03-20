〔中港个股〕中石化H股早盘由升转跌,成品油价升仅助炼油业务打平

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港3月20日电---中国石化(0386.HK)(600028.SS)H股周二早盘由升转跌,盘中曾跌逾2%,因成品油价升仅助炼油业务打平.
中石化H股开高0.6%后转跌,香港时间10:52,跌2.7%,报8.81港元,跑输大市恒生指数.HSI1.2%跌幅.中石化A股早盘亦高开0.8%,但至早盘收市时则下跌0.65%至7.59元人民币.
未来资产证券分析师关荣乐在其报告中称,按国际原油价每桶115美元计算,本轮中国成品油价调升,只能帮助炼油商打平,往后仍有提价需要.
"预期中国汽柴油价要再提高5%,炼油商才可以获得合理利润."他称.
中国国家发展和改革委员会宣布自周二起上调成品油价格6-7%.是次调价令中国成品油价格再创历史新高,且涨幅超出预期,为2009年6月以来最大.[ID:nSB1440984]
基于对通胀的忧虑,去年的成品油价升幅未能紧贴国际原油价升幅,导致两大炼油商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)和中石化的炼油业务受压,亦打击到投资者对2009年改革后的成品油定价机制运作信心.
中石化即将于周日公布其2011年度业绩,未来资产证券估计,期内的炼油业务亏损达340亿元人民币,相当于全年净利的46%.
分析师认为,受世界地缘政治因素影响,国际原油价仍将高企,因此中国迟迟未能推出成品油定价机制优化方案,是左右两大石油公司股价表现的主要原因.
布兰特原油期货LCOc1现报125美元上方.
据国内媒体此前报导称,中国新版成品油定价机制核心思路基本确定,调整内容包括调价时间从现行22天或减少到10天;并将定价权下放到企业,发改委不再审批价格调整.
报导并援引熟悉定价机制改革的专家指出,"油价改革大局已定,...国家部门正在综合考虑市场供需、国际油价等因素,等待新机制出台的时间窗口."
中国2月CPI同比增速降至20个月最低水准,分析师普遍认为能够实现全年控制在4%的目标.通胀重回下行通道,为未来政策调整预留更大操作空间.[ID:CN2022067](完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。