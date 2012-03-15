〔香港热股〕博士蛙考虑设委员会调查疑问交易,股份重挫后停牌(更新版2)

(新增公司最新公告及停牌讯息)

* 股价大跌逾三成后停牌

* 审计师突然辞任,年报无法按期公告

* 市场担心帐目不明

* 公司考虑设委员会调查疑问交易

* 跌幅在香港股票名列前茅

记者 李珊珊

路透香港3月15日电---因审计师突然辞任导致股价重挫的中国童装业者--博士蛙国际控股股份有限公司(1698.HK)最新公告称,考虑针对审计师所提及的疑问交易设立委员会进行调查.

其股份已于下午暂停交易,停牌前股价跌近35%,市值蒸发逾三分之一.

公告透露,审计师"对于财务报表中普遍出现的事项感到担忧",例如与一名供应商之间3.92亿元人民币预付款存在性、集团OK卡经销商及贸易供应商存在性、以及相关交易的实质性.

"董事会现正考虑设立一个特殊调查委员会,该特殊调查委员会将会就上文中提出的事项进行调查,"博士蛙主席锺政用在公告中称.

公司并未就此详细说明,仅表示会在适当时间进一步发布公告.

博士蛙今早开盘前发布公告称,德勤.关黄陈方会计师行(Deloitte Touche Tohmatsu)于3月13日辞任审计师,公司正在物色合适的替任审计师,并因此无法在3月底前公布年报业绩.

分析师指出,若没有明确理由,公司审计师及财务总监辞任通常都会引起市场担心公司的财务情况,特别是甫上市不久的博士蛙.在讯息尚不够充分下,投资人宁愿先出售持股.

"审计师突然辞任,市场一般怀疑帐目是不是有问题,对公司不信任,投资人先走了再说."凯基证券营运总裁邝民彬说.

博士蛙并在今日下午1时38分起暂停买卖,停牌前,博士蛙大跌34.88%至1.68港元,早盘一度跌41.9%至1.50港元,为去年10月12日1.37港元以来最低,该股也是今日大盘跌幅最大的股票.

**有损投资者信心**

锺政用在公告中称,德勤3月13日向公司发出辞任函,"认为尚有若干其所需的与其审计相关的信息仍未获得,或者管理层提供的解释不足以令其满意,造成其无法完成审计."

"这项宣布令市场感到意外,我们相信这会伤害投资者对于该股公司治理的信心,"瑞士信贷在报告中指出.

该投行表示,由于目前资讯不够充份,对于博士蛙的评级及目标价格等均暂时保留.该行原先给予博士蛙"中立"评级,目标价在2.50港元.

邝民彬也表示,公司在公告前突然更换审计师的情况,并不常见.

市场人士指出,对于零售业者的财务报表,通常会关注其应收帐款、库存以及与供应商/分销商交易的登载是否核实.另外,公司在扩张时,对于营运成本的控管亦为重要.

此前受预期龙年出生率上升效应提振,至昨日收盘,该股今年以来大涨47.43%.

按规定,博士蛙需要在3月31日前公告至去底的年度业绩,并在4月30日前向股东寄发年报报告.

去年9月29日在交易所挂牌的博士蛙,于1997年创立,主要业务为儿童消费品开发/零售商,自有品牌包括:博士蛙、Baby2、Dr. Frog;根据公司中期报告,至去年6月31日止六个月净利按年增12%至1.30亿人民币,公司自营及第三方经销的零售店目共1,724家.(完)

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