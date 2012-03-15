〔中港个股〕交行拟定向增发募资近566亿元,汇丰、社保基金等参与认购

港股业绩：天虹纺织受益棉价反弹去年净利翻倍增派息，股价升幅扩大
路透香港3月3日 - 受惠中国国内棉花价格触低反弹带动纱线价格上升，中国棉纺企业--天虹纺织周五公布的2016年度净利按年劲升1.01倍，创出历史新高水平。公司并表示，正积极为进入牛仔服装领域做准备工作，今年将侧重发展该业务。
路透香港3月15日电---中国交通银行(601328.SS)(3328.HK)周四公告称,拟通过定向增发募集资金约565.73亿元人民币,老股东汇丰(HSBA.L)(0005.HK)、社保基金、财政部等将参与.
根据公告,是次增发A股约65.42亿股,增发H股约55.60亿股;A股增发价为4.55元人民币,H股增发价为5.63港元.
交通银行股票今日停牌,其A股周三收报4.87元人民币,H股收报6.19港元.(完)
细节请点看港交所公告(here)
--记者 毕晓雯; 审校 张喜良
路透香港3月3日 - 受惠中国国内棉花价格触低反弹带动纱线价格上升，中国棉纺企业--天虹纺织周五公布的2016年度净利按年劲升1.01倍，创出历史新高水平。公司并表示，正积极为进入牛仔服装领域做准备工作，今年将侧重发展该业务。
路透北京3月3日 - 中国民主党派致公党中央日前准备的提案建议，应尽快出台改善全国中小企业股转系统（俗称“新三板”）流动性的一揽子解决方案，加紧推出新三板分层后的差异化制度安排，进一步丰富新三板的产品供给，推动新三板成为创新型、创业型、成长型中小企业的综合金融服务平台。
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。