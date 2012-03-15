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货币新闻 | 2012年 3月 15日 星期四 17:09 BJT

〔中港个股〕交行拟定向增发募资近566亿元,汇丰、社保基金等参与认购

路透香港3月15日电---中国交通银行(601328.SS)(3328.HK)周四公告称,拟通过定向增发募集资金约565.73亿元人民币,老股东汇丰(HSBA.L)(0005.HK)、社保基金、财政部等将参与.

根据公告,是次增发A股约65.42亿股,增发H股约55.60亿股;A股增发价为4.55元人民币,H股增发价为5.63港元.

交通银行股票今日停牌,其A股周三收报4.87元人民币,H股收报6.19港元.(完)

细节请点看港交所公告(here)

--记者 毕晓雯; 审校 张喜良

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