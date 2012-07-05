〔中国央行〕周五起不对称降息,贷款利率可下浮至基准利率的0.7倍(更新版)

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路透北京7月5日电--中国央行周四宣布年内第二次降息,且为存款利率降幅小于贷款利率降幅的不对称降息.分析师们指出,这表明央行在有意引导贷款利率下行,从而刺激信贷需求及经济增长.

央行称,自7月6日(周五)起不对称降息,一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6%.

"一年期贷款利率下调31个bp,明显超过其他期限,央行引导贷款利率下行,以刺激信贷增长的意图明显."平安证券固定收益部研究主管石磊称.

央行并宣布,自同日起,将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍.上一次则为下浮0.8倍.

对此,星展银行香港高级经济师梁兆基则指出,中国利率市场化的步伐比预期走得快,反映政府希望增强"优质"贷款需求,促使经济健康发展.

"这次再将贷款利率浮动区间的下限进一步调至基准利率的0.7倍,在不足一个月内两度放宽限制,以此步伐不排除今年内会撤销限制,实行贷款利率自由化."他称.

中国央行上一次调降利率在6月8日,并为三年半来首度降息.同时将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍,被视为中国推进市场利率化的进步之举.

本次降息料对回暖的房地产行业起到支持作用,但央行也特别强调,个人住房贷款利率浮动区间不作调整,金融机构要继续严格执行差别化的各项住房信贷政策,继续抑制投机投资性购房.

申银万国证券公司地产行业分析师李虹认为,鉴于政府对房地产调控的态度明确,预计有可能需要进一步出台对地产的紧缩政策,以对冲货币政策的放松.(完)

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