〔中国央行〕周五起不对称降息,贷款利率可下浮至基准利率的0.7倍(更新版)

中国外汇：央行1月末外汇远期空头头寸仍稳于453亿美元，2月到期289亿
路透上海3月1日 - 中国央行周二晚间公布外币资产预定短期流出净额数据显示，截至1月末央行共持有外币对本币远期合约和期货合约空头头寸453亿美元，为连续五个月稳在该位置；以SDR(特别提款权)计值的空头头寸规模为333.38亿SDR。当月仍无多头头寸。
(新增更多细节和分析师评论)
路透北京7月5日电--中国央行周四宣布年内第二次降息,且为存款利率降幅小于贷款利率降幅的不对称降息.分析师们指出,这表明央行在有意引导贷款利率下行,从而刺激信贷需求及经济增长.
央行称,自7月6日(周五)起不对称降息,一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6%.
"一年期贷款利率下调31个bp,明显超过其他期限,央行引导贷款利率下行,以刺激信贷增长的意图明显."平安证券固定收益部研究主管石磊称.
央行并宣布,自同日起,将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍.上一次则为下浮0.8倍.
对此,星展银行香港高级经济师梁兆基则指出,中国利率市场化的步伐比预期走得快,反映政府希望增强"优质"贷款需求,促使经济健康发展.
"这次再将贷款利率浮动区间的下限进一步调至基准利率的0.7倍,在不足一个月内两度放宽限制,以此步伐不排除今年内会撤销限制,实行贷款利率自由化."他称.
中国央行上一次调降利率在6月8日,并为三年半来首度降息.同时将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍,被视为中国推进市场利率化的进步之举.
本次降息料对回暖的房地产行业起到支持作用,但央行也特别强调,个人住房贷款利率浮动区间不作调整,金融机构要继续严格执行差别化的各项住房信贷政策,继续抑制投机投资性购房.
申银万国证券公司地产行业分析师李虹认为,鉴于政府对房地产调控的态度明确,预计有可能需要进一步出台对地产的紧缩政策,以对冲货币政策的放松.(完)
详细情况请浏览央行网站(here)
--发稿 张胜男; 审校 曾祥进
路透上海3月1日 - 中国央行周二晚间公布外币资产预定短期流出净额数据显示，截至1月末央行共持有外币对本币远期合约和期货合约空头头寸453亿美元，为连续五个月稳在该位置；以SDR(特别提款权)计值的空头头寸规模为333.38亿SDR。当月仍无多头头寸。
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* 人民币连五日小幅收升，本月升值0.13% * 实需之外市场缺乏交投意愿 * 汇价料延续当前横向震荡走势 * 静待美国总统特朗普晚间讲话 * 掉期曲线上移，因境外机构参与预期 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。 他们并表示，目前不管是离岸还是在岸市场，各方对人民币的交投兴趣持续下降。此外，昨日外管局称境外机构投资者可参与外汇衍生品业务，今日境内美元掉期曲线上移，离在岸一年期掉期点差继续收窄。 “spot（即期）真的很无聊，短时间内应该没什么机会，感觉市场交易意愿都不高，不过这应该是央行喜欢的样子。”一外资行交易员称。 亦有中资行交易员表示，境外机构投资者可参与外汇衍生品业务对即期市场没有明显影响，但是推升了境内美元掉期曲线