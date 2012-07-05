〔背景资料〕中国央行年内第二次降息后的存贷款利率情况一览

中国金属：政府下令冬季减少铝和钢铁产量，旨在治理空气污染--彭博
彭博援引未具名知情人士报导，国家规划部门和环境保护部2月下达指令，要求四个主要城市的钢铁厂商减产一半，其中包括河北省最大钢铁城市唐山。
路透7月5日电---中国央行宣布自周五(7月6日)起同步下调存贷款利率,这是一个月内第二次降息.
以下为路透整理的此次降息的各细节:
调整后(%) 调整前(%) 变化(bp) 调后浮动上限(%) 调前浮动上限(%) 变化(bp)
存款利率:
活期 0.35 0.40 -5.0 0.385 0.440 -5.5
三个月 2.60 2.85 -25.0 2.860 3.135 -27.5
六个月 2.80 3.05 -25.0 3.080 3.355 -27.5
一年 3.00 3.25 -25.0 3.300 3.575 -27.5
二年 3.75 4.10 -35.0 4.125 4.510 -38.5
三年 4.25 4.65 -40.0 4.675 5.115 -44.0
五年 4.75 5.10 -35.0 5.225 5.610 -38.5
贷款利率:
六个月 5.60 5.85 -25.0 3.920 4.680 -76.0
一年 6.00 6.31 -31.0 4.200 5.048 -84.8
1-3年 6.15 6.40 -25.0 4.305 5.120 -81.5
3-5年 6.40 6.65 -25.0 4.480 5.320 -84.0
五年及以上6.55 6.80 -25.0 4.585 5.440 -85.5(完)
--整理 路透中文新闻部
彭博援引未具名知情人士报导，国家规划部门和环境保护部2月下达指令，要求四个主要城市的钢铁厂商减产一半，其中包括河北省最大钢铁城市唐山。
路透北京3月1日 - 路透调查显示，在中央防范金融风险、抑制资产泡沫的主基调下，今年中国房地产市场的政策环境偏紧，尤其体现在信贷、融资条件的边际收紧，全国住宅均价涨幅将从去年的两位数逐步收窄，上半年末预计回落至5%左右，到年底续降至近持平水准。
路透东京3月1日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三收高2%，交易商称，这主要归功于日圆走软及沪胶走强提振市场人气。