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货币新闻 | 2012年 7月 5日 星期四 21:10 BJT

〔背景资料〕中国央行年内第二次降息后的存贷款利率情况一览

路透7月5日电---中国央行宣布自周五(7月6日)起同步下调存贷款利率,这是一个月内第二次降息.

以下为路透整理的此次降息的各细节:

调整后(%) 调整前(%) 变化(bp) 调后浮动上限(%) 调前浮动上限(%) 变化(bp)

存款利率:

活期 0.35 0.40 -5.0 0.385 0.440 -5.5

三个月 2.60 2.85 -25.0 2.860 3.135 -27.5

六个月 2.80 3.05 -25.0 3.080 3.355 -27.5

一年 3.00 3.25 -25.0 3.300 3.575 -27.5

二年 3.75 4.10 -35.0 4.125 4.510 -38.5

三年 4.25 4.65 -40.0 4.675 5.115 -44.0

五年 4.75 5.10 -35.0 5.225 5.610 -38.5

贷款利率:

六个月 5.60 5.85 -25.0 3.920 4.680 -76.0

一年 6.00 6.31 -31.0 4.200 5.048 -84.8

1-3年 6.15 6.40 -25.0 4.305 5.120 -81.5

3-5年 6.40 6.65 -25.0 4.480 5.320 -84.0

五年及以上6.55 6.80 -25.0 4.585 5.440 -85.5(完)

--整理 路透中文新闻部

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