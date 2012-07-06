《香港报摘》--经济日报7月6日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--中国人民银行昨晚突然宣布今天起实施不对称减息,下调存、贷款基准利率,以及将贷款利率浮动区间扩大至0.7倍,再次向市场发出松银根稳增长讯号,专家预期年内还会再减息.
* 其他:
--人行是次连消带打,券商普遍相信利淡内银,但利好内险、内房.不过,人行出招前,传出中银监正研究放宽包括银行贷存比率在内的放贷限制,对内银则属好消息.
--富士康(2038.HK)前晚公布行政总裁程天纵请辞,累股价见三年新低.报导引述母公司鸿海(2317.TW)发言人指,执行董事池育阳将接任行政总裁.
--受欧债问题及环球经济气氛欠佳拖累,金融机构租中环甲级商厦个案大跌.消息指,中环国际金融中心(IFC)二期最新尺租报130港元,较去年高峰下跌约两成,业界相信,甲级商厦租金下半年料再下调一成.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。