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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 08:14 BJT

《香港报摘》--经济日报7月6日

* 要闻版头条:

--中国人民银行昨晚突然宣布今天起实施不对称减息,下调存、贷款基准利率,以及将贷款利率浮动区间扩大至0.7倍,再次向市场发出松银根稳增长讯号,专家预期年内还会再减息.

* 其他:

--人行是次连消带打,券商普遍相信利淡内银,但利好内险、内房.不过,人行出招前,传出中银监正研究放宽包括银行贷存比率在内的放贷限制,对内银则属好消息.

--富士康(2038.HK)前晚公布行政总裁程天纵请辞,累股价见三年新低.报导引述母公司鸿海(2317.TW)发言人指,执行董事池育阳将接任行政总裁.

--受欧债问题及环球经济气氛欠佳拖累,金融机构租中环甲级商厦个案大跌.消息指,中环国际金融中心(IFC)二期最新尺租报130港元,较去年高峰下跌约两成,业界相信,甲级商厦租金下半年料再下调一成.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 乔艳红

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