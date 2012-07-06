《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--7月6日

路透香港7月6日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7538港元HKD=) 美国股市周四小幅收低,道琼工业指数.DJI收低47.15点,或0.36%,至12,896.67点;此前全球主要央行的经济刺激措施未能成功激励投资者.美国将公布就业报告预计将展示该国经济成长乏力.[ID:nSB1652932] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 202.990 -1.89 29599 15.739 0.25 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.880 -0.09 71957 3.374 0.73 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 55.210 -1.50 215375 85.617 -0.21 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 41.420 0.80 218372 21.411 0.99 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 128.350 -1.09 66192 9.952 0.22 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 87.000 -2.42 33743 6.746 0.23 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 44.070 -1.67 223487 68.342 -0.88 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 45.730 2.60 32010 3.546 -0.40 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 13.650 6.81 484658 10.584 0.42 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 15.640 -2.68 127594 12.127 0.72 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 28.370 -3.57 74095 5.499 1.09 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 22.570 -0.97 11617 3.500 0.00 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 15.520 -3.72 7426 1.203 -49.86 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.630 -1.21 20066 0.253 -0.87 (完) --整理 梁慧仪