《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--7月6日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港7月6日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7538港元HKD=) 美国股市周四小幅收低,道琼工业指数.DJI收低47.15点,或0.36%,至12,896.67点;此前全球主要央行的经济刺激措施未能成功激励投资者.美国将公布就业报告预计将展示该国经济成长乏力.[ID:nSB1652932] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 202.990 -1.89 29599 15.739 0.25 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.880 -0.09 71957 3.374 0.73 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 55.210 -1.50 215375 85.617 -0.21 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 41.420 0.80 218372 21.411 0.99 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 128.350 -1.09 66192 9.952 0.22 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 87.000 -2.42 33743 6.746 0.23 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.070 -1.67 223487 68.342 -0.88 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 45.730 2.60 32010 3.546 -0.40 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 13.650 6.81 484658 10.584 0.42 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 15.640 -2.68 127594 12.127 0.72 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 28.370 -3.57 74095 5.499 1.09 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 22.570 -0.97 11617 3.500 0.00 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 15.520 -3.72 7426 1.203 -49.86 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.630 -1.21 20066 0.253 -0.87 (完) --整理 梁慧仪
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。