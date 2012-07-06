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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 08:03 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--7月6日

路透香港7月6日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7538港元HKD=)

  美国股市周四小幅收低,道琼工业指数.DJI收低47.15点,或0.36%,至12,896.67点;此前全球主要央行的经济刺激措施未能成功激励投资者.美国将公布就业报告预计将展示该国经济成长乏力.[ID:nSB1652932]


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  202.990   -1.89      29599            15.739       0.25
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.880   -0.09      71957             3.374       0.73
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   55.210   -1.50     215375            85.617      -0.21
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   41.420    0.80     218372            21.411       0.99
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  128.350   -1.09      66192             9.952       0.22
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   87.000   -2.42      33743             6.746       0.23
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.070   -1.67     223487            68.342      -0.88
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   45.730    2.60      32010             3.546      -0.40
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   13.650    6.81     484658            10.584       0.42
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   15.640   -2.68     127594            12.127       0.72
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   28.370   -3.57      74095             5.499       1.09
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   22.570   -0.97      11617             3.500       0.00
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   15.520   -3.72       7426             1.203     -49.86
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.630   -1.21      20066             0.253      -0.87 (完)

  --整理 梁慧仪

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