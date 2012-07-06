《香港报摘》--信报7月6日

* 要闻版头条:

--中国、欧洲央行及英伦银行全球三大央行,昨天分别透过减息及第三轮量宽(QE3)联手放水.不过,在忧虑欧洲经济恶化下,欧美股市掉头下跌.

* 其他:

--汇丰(0005.HK)发表季度基金经理调查,结果显示基金的风险胃纳回升,第三季的调动资产组合由债券转往股票,有40%基金经理对股票持乐观看法.是次调查的基金公司共14间,资产规模达4.36万亿美元,占环球基金资产规模约17%.

--亚视上月与有线(1097.HK)达成协议,将在国际台直播本月底开幕的伦敦奥运会.但消息指出,双方谈判陷入僵局,因为亚视股东王征和持牌人盛品儒同被通讯事务管理局制裁,更有人想推翻初步协议的广告条款.双方合作若破裂,市民或赶不及在免费电视欣赏奥运开幕.

--据市场消息指出,三一重工希望重启其H股上市大计,若短期内能够获足够基础投资者认购,有望最快于本月底开始招股,计划下月初上市.

--金匡(0286.HK)昨天公布,万佳锡业(0195.HK)大股东张伟权上月斥资4.24亿港元,向华人置业(0127.HK)及其主席刘銮雄,收购金匡约62.26%股权,并向集团其余股东以逾四成溢价提全面收购,涉及代价最多2.57亿港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 林高丽

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