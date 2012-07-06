〔香港个股〕新濠博亚娱乐拟在菲律宾建娱乐场项目,项目总投资10亿美元

路透香港7月6日电---澳门博彩业者--新濠博亚娱乐有限公司6883.HK(MPEL.O)宣布,与菲律宾Belle Corporation(BEL.PS)等签署协议备忘录,磋商合作在菲律宾兴建赌场、酒店、购物及娱乐综合设施.按当地批出的临时牌照条款,整个项目合共须投资10亿美元.

新濠博亚的声明称,根据菲律宾娱乐及博彩公司的临时牌照条款,要求财团在商业营运之初投资不少于6.5亿美元,而整个项目合共须投资10亿美元.新濠博亚预期该公司对该项目的总投资不超过5.8亿美元,将以现金、现金流及债务融资方式注资.

除Belle外,新濠博亚其余两名合作方包括SM Investments Corporation和PremiumLeisure and Amusement, Inc.各方同意于60天内在达成所有先决条件后,签署财团协议.

该娱乐场项目位于菲律宾帕拉那克市(Parañaque City),合并建筑面积不少于25万平方米.

新濠博亚周五早盘初段未有成交,周四收报28.8港元.(完)

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