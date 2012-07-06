〔香港个股〕新濠博亚娱乐拟在菲律宾建娱乐场项目,项目总投资10亿美元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港7月6日电---澳门博彩业者--新濠博亚娱乐有限公司6883.HK(MPEL.O)宣布,与菲律宾Belle Corporation(BEL.PS)等签署协议备忘录,磋商合作在菲律宾兴建赌场、酒店、购物及娱乐综合设施.按当地批出的临时牌照条款,整个项目合共须投资10亿美元.
新濠博亚的声明称,根据菲律宾娱乐及博彩公司的临时牌照条款,要求财团在商业营运之初投资不少于6.5亿美元,而整个项目合共须投资10亿美元.新濠博亚预期该公司对该项目的总投资不超过5.8亿美元,将以现金、现金流及债务融资方式注资.
除Belle外,新濠博亚其余两名合作方包括SM Investments Corporation和PremiumLeisure and Amusement, Inc.各方同意于60天内在达成所有先决条件后,签署财团协议.
该娱乐场项目位于菲律宾帕拉那克市(Parañaque City),合并建筑面积不少于25万平方米.
新濠博亚周五早盘初段未有成交,周四收报28.8港元.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。