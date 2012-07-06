《香港报摘》--其他报纸重要消息7月6日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 明报:
--福和集团(0923.HK)自去年11月一直停牌,周四发通告指在前日(4日)遭商业罪案调查科搜查多处办公地点,虽然公司强调警方并没有就相关调查检控或逮捕任何人,又指取走帐册不会对日常营运或财务状况造成重大影响.
--新濠博亚6883.HK宣布,与菲律宾首富及当地华商领袖施至成旗下的投资公司Belle Corp合作组财团,在马尼拉经营赌场,将改建当地一个赌场连酒店项目,初期投资6.5亿美元.
* 星岛日报:
--消息人士透露,里昂证券旗下基金CLSA Capital Partners,力压早前积极洽购观塘丽港城商场的领汇(0823.HK),成功向恒隆地产(0101.HK)购入该商场,作价逾15亿港元.
--恒大地产(3333.HK)早前遭到美资狙击.集团执行董事兼副总裁赖立新认为事件是有组织、有计画、有预谋的团伙所为,他们是属于发布虚假资讯,恶意造空、操纵股市、获取暴利的严重违法行为,所以需要向警方报案.他又指现时还未向香港法院提出诉讼.
--市场估值近百亿港元的前北角村地王今天截标.该土地投资金额巨大,属于港岛最后一幅大型临海项目,故多家财团相继表兴趣参与竞投,部分更拟考虑合组财团角逐.多家测量行昨纷估计入标反应理想.
* 苹果日报:
--北人印刷(0187.HK)(600860.SS)公布,以11.89亿元人民币总代价出售印刷业务予母公司,母公司同时注入气瓶、低温运输设备及气体压缩机械业务,涉资8.94亿元人民币.
* 东方日报:
--宝马其中三款主要汽车在内地现质量事故.国家质检局周四宣布,已获宝马中国及华晨(1114.HK)旗下华晨宝马的通知,下月15日开始,召回近3,000部于2010至2012年生产的进口或内地生产宝马汽车.
--香港交易所(0388.HK)董事夏佳理表示,伦敦金属交易所(LME)是重要金属交易中心,港交所收购LME有助业务多元化,也有助区内商品市场发展.港交所的目标是拓展亚洲时区的商品交易及结算,相信本港有优势成为区内的核心.
* 文汇报:
--离岸人民币(CNH)拆息连日抽高,周四(5日)流动性暂见缓和.根据八家银行于早上11时在财资市场公会平台上所公布,人币隔夜拆息由日前的5厘,降至3厘至3.5厘,较上日降1.5厘至2厘;其中仅汇丰(0005.HK)香港及东亚(0023.HK)的隔夜拆为3.5厘,其余均为3厘.
* 大公报:
--美银美林上月走访思捷环球(0330.HK)在欧洲及亚洲15间店舖后,发现整体店舖客流量极低.该行更预测,思捷下半年有机会出现营运亏损.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。