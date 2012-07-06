《香港报摘》--其他报纸重要消息7月6日

* 明报:

--福和集团(0923.HK)自去年11月一直停牌,周四发通告指在前日(4日)遭商业罪案调查科搜查多处办公地点,虽然公司强调警方并没有就相关调查检控或逮捕任何人,又指取走帐册不会对日常营运或财务状况造成重大影响.

--新濠博亚6883.HK宣布,与菲律宾首富及当地华商领袖施至成旗下的投资公司Belle Corp合作组财团,在马尼拉经营赌场,将改建当地一个赌场连酒店项目,初期投资6.5亿美元.

* 星岛日报:

--消息人士透露,里昂证券旗下基金CLSA Capital Partners,力压早前积极洽购观塘丽港城商场的领汇(0823.HK),成功向恒隆地产(0101.HK)购入该商场,作价逾15亿港元.

--恒大地产(3333.HK)早前遭到美资狙击.集团执行董事兼副总裁赖立新认为事件是有组织、有计画、有预谋的团伙所为,他们是属于发布虚假资讯,恶意造空、操纵股市、获取暴利的严重违法行为,所以需要向警方报案.他又指现时还未向香港法院提出诉讼.

--市场估值近百亿港元的前北角村地王今天截标.该土地投资金额巨大,属于港岛最后一幅大型临海项目,故多家财团相继表兴趣参与竞投,部分更拟考虑合组财团角逐.多家测量行昨纷估计入标反应理想.

* 苹果日报:

--北人印刷(0187.HK)(600860.SS)公布,以11.89亿元人民币总代价出售印刷业务予母公司,母公司同时注入气瓶、低温运输设备及气体压缩机械业务,涉资8.94亿元人民币.

* 东方日报:

--宝马其中三款主要汽车在内地现质量事故.国家质检局周四宣布,已获宝马中国及华晨(1114.HK)旗下华晨宝马的通知,下月15日开始,召回近3,000部于2010至2012年生产的进口或内地生产宝马汽车.

--香港交易所(0388.HK)董事夏佳理表示,伦敦金属交易所(LME)是重要金属交易中心,港交所收购LME有助业务多元化,也有助区内商品市场发展.港交所的目标是拓展亚洲时区的商品交易及结算,相信本港有优势成为区内的核心.

* 文汇报:

--离岸人民币(CNH)拆息连日抽高,周四(5日)流动性暂见缓和.根据八家银行于早上11时在财资市场公会平台上所公布,人币隔夜拆息由日前的5厘,降至3厘至3.5厘,较上日降1.5厘至2厘;其中仅汇丰(0005.HK)香港及东亚(0023.HK)的隔夜拆为3.5厘,其余均为3厘.

* 大公报:

--美银美林上月走访思捷环球(0330.HK)在欧洲及亚洲15间店舖后,发现整体店舖客流量极低.该行更预测,思捷下半年有机会出现营运亏损.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 杨淑祯

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