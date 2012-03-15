〔港股业绩〕中移动第四季净利增4.6%符预期,冀加速LTE商业化提振业绩(更新版)

(新增细节和分析师评论)

* 第四季净利按年增4.6%,符合市场预期

* 2011年全年净利升5.2%,至1,259亿元

* TD-LTE商用化加快推进将带来新动力

* 分析师对何时与苹果签署协议持不同态度

记者 黄运涛/李千仪

路透香港3月15日电---全球最大移动电讯营运商--中国移动(0941.HK)(CHL.N)去年第四季净利按年升4.6%,符合市场预期,因受数据业务增长提振;公司并冀望加速LTE(长期演进技术)商业化以为未来增长带来新的动力.

根据路透测算,去年10-12月,中移动录得净利339亿元人民币.汤森路透综合分析师平均预测期内净利为332亿元.

"数据业务发展态势良好,其中无线上网业务迅猛增长,收入比上年增长45.0%,占营运收入比重达到8.4%,成为拉动营运收入增长的重要因素."该公司周四公告称.

中移动2011年全年净利则升5.2%,至1,259亿元,和市场预测的1,252亿元基本相符;期内,ARPU(每月每用户平均收益)为71元人民币,EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销之利润)率为47.5%;每股盈利(EPS)为6.27元,较上年增长5.2%.

中移动有望在今年晚些时候或明年,成为中国第一家商业部署4G(第四代移动通讯)网络的电信公司.这种希望让包括瑞士信贷、汇丰银行和高盛在内的一些投行过去一周上调中国移动股票评级,推动其股票两天内上涨8%,至两年半以来新高. 不过,该股近日又震荡回落.业绩公布前,中移动早盘收跌0.53%,报83.75港元;大市恒生指数.HSI则跌0.11%.

**通过网络升级和吸引高端用户提升业绩**

随着中国移动电话普及率的不断提高,行业竞争更为激烈.中国移动正与另两家规模较小的对手--中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)加紧争夺3G(第三代移动通讯)用户.

中国移动一直在努力提高用户的平均收入.中国只有约15%的移动用户是3G用户.中国移动采用自主开发的移动技术TD-SCDMA标准,该技术逊于竞争对手中国联通和中国电信的更为成熟的国际3G技术标准.因此,中移动迫切希望通过部署下一代移动通讯技术提振业绩.

"国家鼓励自主创新,中国主导的TD-LTE技术取得新突破,产业化、商用化加快推进,将为公司未来发展带来新的动力."公司公告称,移动互联网的持续快速发展,既为公司带来新的增长机会,也对公司运营带来新挑战.

2011年,中移动完成了六个城市TD-LTE的第一阶段规模技术试验,而九个城市第二阶段试验将在今年展开,杭州、深圳主城区将达到试商用水平,并将在香港开始LTE商业服务.

苏格兰皇家银行分析师Tommy Mok表示,由于TD-LTE与TD-SCDMA相比有技术优势,在与竞争者相比又有时间上的领先优势,中移动可能重新获得增长动力.

"疲弱的增长态势可能将一直持续到中移动拿到TD-LTE牌照,而中国政府将会评估是否需要那么快将LTE大规模商业化,这由供求双方共同决定.我预计LTE不会那么快商用."元大证券分析师何景行称.

截至1月底止,中国移动的客户总数为6.55亿,其中3G用户5,394万,是中国唯一没有与苹果公司(AAPL.O)签署iPhone手机协议的运营商.而分析师对苹果与中国移动是否能签署协议持不同态度.

花旗银行在报告中称,预计中国移动最早将在2012年底前开始销售iPhone,汇丰银行则希望下一代iPhone支持中国移动的TD-SCDMA,这意味着该公司在销售iPhone前没必要等待发布TD-LTE网络.

以用户计,中国是全球最大的手机市场,截止2012年1月末,中国手机用户数已达9.97亿,逼近10亿大关.(完)

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