〔港报财经评论〕资金弃股市寻安心之所--信报7月6日

资金弃股市寻安心之所 /习广思

好戏在后头,全球三大央行”放水”救市,但似乎市场反应不大.英国加码QE,欧央行一如预期减息,中国突然减息,但央行减息并非灵药,何况当市场憧憬实现时,投资者反而是先沽为上.市场对央行逆回购、减息或降存准率的预期早已消化,对比之下,观察有形之手做事,了解党中国放风渠道更为重要.《中国证券报》早前率先报道减息条件成熟,《人民日报》昨天再刊登文章,指出全球经济正面对着下滑的压力,货币政策被迫放松.了无新意的文章,与6月初减息前的论调几乎一样,但在时机上,已透露出中国对经济下滑的担忧,连续两个月减息,亦意味着中国希望在第三季稳住经济,毕竟第四季换届前,以稳为重.

残股周大福起弹在三大央行宣布减息前夕,港股继续追落后,残股博翻身.恒指昨天早段反覆拉锯,午后看好的投资者挟地产股上升,收报19,809点,上升99点,但大市成交未能配合,全日成交额仅403.7亿港元,沽空比率9.59%.恒指上试250天线,成为初步阻力,阴谋论牛熊的话,恒指有机会上试20,000点水平.港股继续以残股反弹为主,六福(0590.HK)、周大福(1929.HK)等零售股未受早前奢侈品销售放缓数据影响.六福早前公布业绩,同店销售增长回落至单位数,管理层自我唱淡,行业前景甚不乐观.至于周大福,上市后首份业绩交到功课,管理层订下大计,未来三年收入翻一番,未来一年将开店逾200间,集中在中国内地三四线城市.

然而,中国人爱金是事实,但在中国内地消费增长日渐放缓之时,再卖中国消费概念,事实反映一切,周大福股价昨天急涨7.23%,收报10.68港元,但仍距招股价15港元有一大段距离,潜艇何时浮上水面?说回减息,人行是次减息与上月一样,选在经济出台前出招,很容易令市场揣测下周GDP数据并不乐观,或成经济利淡讯号.对投资者来说,更重要的是人行再一次实行不对称减息,内银股前景将更黯淡.在重磅内银股无法翻身的前提下,恒指及国指表现难寄予厚望.相反,减息鼓励银行放贷,由过去一个月大市强弱板块可见,资金追逐的是减息受惠股,内房股、电力股尤甚.(B03)

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欧罗或现逆转性升浪 /苏子

美汇指数自5月中旬正式升破自前年6月上旬的88.71高位及今年1月中旬的81.70高位所形成的下降阻力线后,曾一度急升至83.54高位,随后在周线图上于上述的下降阻力线之上呈现一个敏感三角形的待变形态,且看看今晚美国所公布的就业报告能否令美汇指数成功突破上述的敏感三角形收市,使下周美汇指数可以出现一个较为明确的趋势市了.由于市场目前有不少投资者希望今晚美国所公布的就业报告可以有远较市场预期差劲的结果,因为这样便可以迫使联储局启动QE3措施,有利高风险资产价格被炒高.就业报告结果倘若真的远较市场预期为差的话,基于QE3这种向市场放水的措施会对美元构成重大沽压的不利结果,故美汇指数相信在市场知悉差劲的就业报告结果后将向下正式跌破上述的敏感三角形形态,并促使一众高风险资产价格向上大幅走高.

而当中欧罗兑美元的走势有可能因此向上正式突破50天SMA的1.2685阻力及1.27/1.2750的关键阻力区,从而展开一个强而有力的上升浪,估计破大位后的欧罗兑美元应不难一举突破5月21日所造的1.2824高位阻力,随后朝着100天SMA阻力迈进.留意本周早段欧罗兑美元的弱势,主要反映欧洲央行有可能在昨天议息后宣布减息,估计目前汇价的弱势应已反映了欧洲央行可能宣布减息的负面因素.

故即使欧洲央行真的宣布减息,对欧罗兑美元未必会再构成新一轮抛售压力,即使急挫亦会很快便喘定跌势,因为市场届时将更关注今日美国所公布的6月份就业报告结果.如结果显示联储局启动QE3的可能性大增,将会完全冲淡欧洲央行减息的负面影响,而这反而有助欧罗兑美元在市场一片看淡声中继续向上走高并作出重大突破.欧罗兑美元在今年5月23日跌破今年1月的1.2622低位以及前年8月的1.2584低位后,由于当时已同时跌破周线图上的头肩顶颈线支持,故理论上汇价应不难一举下破1.20心理关口,不大可能在跌至上月1日的1.2286低位后便成功止跌回稳,并且随后更可以升回上述已经跌破的两个重要低位以上波动,并曾高见1.2747高位.(B07)