〔港报财经评论〕环球放水,刺激渐减--经济日报7月6日

环球放水,刺激渐减 /林瑞芬

环球齐放水救市,英国扩大量宽,欧洲央行减息,中国减息较为意外,原市场估先减RRR.无怪乎春江鸭在昨午力扭港股回吐之势,恒指昨低见19,589后,午市回升,收报19,809,升99点.环球同心,资金面仍宽松,短暂对风险资产胃纳可提振,但当前形势背后也凸显当前环球经济的恶劣趋势,单靠货币供应的急救,作用渐减,还需要更为有力的其他措施配合.不然,股市获短暂提振后,后继无力.技术上,恒指受消息或试冲20,000,但企稳可能仍有难度.一来,一早市场已消化部分消息.二来,国企能否扭转弱势还是关键.港股强弱悬殊趋势强烈,中、细股太易受伤,恒大地产(3333.HK)及雨润(1068.HK)虽高调澄清,但股价还未能迅速回升至被中伤始点.大围环境未配合,对冲"芬佬"(基金经理)太容易无中生有,伤口洒盐,市场人士多采取避得就避.

国企中,非对称减息又削内银股净息差,只是中长期若能成功刺激经济,对内银股的刺激中性,今日应不是弹得最多的股份,而内险股较受惠,今日可望弹多些.上综指数昨跌1.17%,险守2,200大关,没有偷步,启示市场对重磅内银股或有保留.炒作资金苦无大增能力,只能重点式淘大价股,老牌地产股有一定优势,在成交低迷的升市下,香港地产股都算有冲劲,长实(0001.HK)、恒地(0012.HK)、新地(0016.HK)、新世界地产(0017.HK)昨涨1.2%-2.6%不等.无法子,内银股不生性,中移动(0941.HK)及汇丰(0005.HK)又逼近密集阻力区,恒指要向上冲,惟有靠地产股跑出,通胀威胁有利实业砖头保值.

在民企股被打残,国企股在饱受盈利不景气下,老牌地产股以多年积累的本钱,在现今大环境恶劣下,宜守,而欧债问题逐步平定,又具攻力,也是合乎审慎芬佬持股的思维.只是论客观环境,中国内地豪客来港零售消费都减弱,更何况是扫屋,加上梁特首上场,楼市难疯狂,股价亦然.监势,地产股之升势升近5月初受欧债疑虑再起时的水平,已有交代,不宜过分进取,宜见好即收.(003)

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不对称减息,内银股添压 /余少文

人民银行昨晚突然减息,为一个月来第二次减息,或是配合全球央行救市行动,惟是次减息是不对称,会影响内银股净息差,料为内银股带来短期沽压.不过,若然中国内地经济能扭转放缓趋势,相信内银股仍有低吸价值.中国内地股市两连跌,国企指数则微升18点或0.2%,收9,702点,成交额只有99亿港元,内银股偏弱,主要由保险股支撑大局.至于红筹指数升6点或0.2%,收3,841点,成交额只有34亿港元,主要是外资行看淡中国移动(0941.HK)盈利表现,股价午后先升后跌,是红筹下跌原因之一.内银股偏弱其中一个原因,是央行6月7日宣布减息四分一厘,兼且放宽存款利率浮动区间至1.1倍,并调低贷款利率下限至0.8倍,变相不对称减息,市场担心内银股净息差见顶,导致内银股被抛售.央行昨晚出其不意兼且不对称减息,一年期存款下调0.25%,一年期贷款则下调0.31%,虽没有再放宽存款浮动区间,惟再下调贷款利率下限至0.7倍,可谓雪上加霜.

其实,市场预期央行会下调存款准备金率,因为央行去年底全球央行救市时也是降准,加上党喉舌也表示中国内地再降准的时机成熟,都添加市场降准预期,故今次减息兼且力度较6月减息为大,确实出乎市场预期.若然6月减息不利内银股,则今次减息也应该同样不利内银股.不过,大市交投低,大户容易舞高弄低,若然大户认为全球央行救市,兼且中国减息可刺激经济,则大市可升,电力、航空等重债股自然受惠,内银股衰极也可跟随.实际上,上次已认为内银股可低吸,央行今次重手减息,也没有改变看法,因为中国内地经济只要好转,结束放缓走势,则贷款需求可上升,反而有利内银股信贷增长,尤其中国内地昨日传出银监会可能放宽75%贷存比率上限.

75%贷存比率上限一直是内银股的放贷紧箍咒,中小银行贷存比率多超过70%,内银股首季业绩也显示,交通银行(3328.HK)和招商银行(3968.HK)已超过75%上限,交行更高达79.2%.由于外汇占款早年持续增加,在货币乘数效应下,可以提升存款及令贷存比率相对较低,只是过去九个月新增外汇占款减少,是存款减少其中一个原因,如招行今年首季存款增加394亿元人民币,较去年第四季1,301亿元人民币还少,中国银行(3988.HK)、民生银行(1988.HK)、中信银行(0998.HK)也出现这现象.故此存款减少而贷款仍有增长下,会令贷存比率上升,再加上存准率也在回落中,令银监会有空间放宽贷存比率.(010)