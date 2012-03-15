〔港股业绩〕中国海外去年业绩超预期,调控下今年销售目标审慎(更新版2)

港股业绩：天虹纺织受益棉价反弹去年净利翻倍增派息，股价升幅扩大
路透香港3月3日 - 受惠中国国内棉花价格触低反弹带动纱线价格上升，中国棉纺企业--天虹纺织周五公布的2016年度净利按年劲升1.01倍，创出历史新高水平。公司并表示，正积极为进入牛仔服装领域做准备工作，今年将侧重发展该业务。
(新增记者会内容及分析师言论)
* 去年净利和核心利润分别增21.5%和37%
* 业绩优于市场预期
* 目标保守,力争今年销售不少于800亿港元
* 将伺机扩展港澳地产业务
路透香港3月15日电---尽管过去一年有严厉的调控当头,但中国房地产龙头企业--中国海外发展(0688.HK)仍实现年利润增长20%的承诺,且优于市场预期.而在今年调控风险持续下,公司定下较为保守的销售目标.
中国海外设定今年房地产销售金额不少于800亿港元的目标.去年原定目标亦为800亿港元,但最终完成销售额高达870.9亿港元,同比增近三成再创历史新高.
中国海外主席孔庆平在业绩报告中称,近期对房地产的调控政策有轻微放松迹象,但短期内中央政府仍有可能把严厉的调控政策持续下去,导致房地产市场未来一年在房价和交易量方面的短周期剧烈波动.
"今年上半年比去年的形势更严峻...但公司有足够的能力和信心来保持盈利增长,这信心来自于公司能够充分发挥内外部资源,来使能力得到充分的体现."孔庆平在记者会说.
他并预计,当经济增长明显放缓,通胀受到控制而房地产逐渐回归理性时,对房地产的紧缩政策将会有逐步放松,引领市场重回正轨.
孔庆平透露,去年中国海外在内地的销售毛利率仍取得40%的理想水平,未来仍会致力并有信心保持在30-40%的范围.
截至去年12月底止年度,中国海外的净利增长21.5%,至150.3亿港元,2010年度为123.7亿港元;期内来自投资物业重估收益为20.1亿港元,撇除这因素,其核心利润为130.2亿港元,按年增长37%.汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测中国海外的净利为124.8亿港元.
交银国际房地产分析师刘雅瀚评价道,中国海外去年的业绩较市场预期为佳,而其联营公司中国海外宏洋(0081.HK)和其他合营项目开始为公司提供较明显的贡献.
"公司去年的建筑中项目的规模按年有约17%的增长,这应可支持公司年利润增长两成的目标."他并指出,中国海外的市场较多元化,即使内地楼市调控,仍有香港和澳门业务贡献作为缓冲.
**提高投资物业盈利比重,伺机拓展港澳市场**
昨日中国总理温家宝在全国人大会议闭幕后的记者会上,再次重申楼市调控不能放松,并表示目前房价远未回到合理价位.[ID:nSB1431918]
以发展一、二线城市中高档住宅为主的中国海外表示,拟逐步把投资物业盈利比重达到集团盈利的20%,令集团盈利来源更多元化.目前在建作持有的楼面面积逾200万平方米.
中国海外计划今年新开工楼面面积约960万平方米,竣工楼面面积700万平方米,计划新增土地可发展楼面面积不少于720万平方米.
全年资本开支计划600亿港元,其中250亿港元用于购地.而公司去年净负债比率为33.3%,未来仍将控制在40%以下.
去年其新开工面积为1,000万平方米,在内地项目则有522万平方米的项目竣工入伙.
中国海外在香港和澳门亦有发展房地产项目,孔庆平表示,预计这两市场会作出一些调整,但由于公司主要发展豪宅,料影响不会太大.且今年仍会伺机适量扩展港澳房地产业务.
于去年底,公司在香港有八个项目,尚未出售单位的估值约150亿港元,于澳门有两个项目,估值约80亿港元.
中国海外收低2.66%,报15.36港元;大盘恒生指数.HSI升0.21%.
中国海外的对手--万科企业(000002.SZ)200002.SZ稍早公布去年度净利同比增长32.2%,至96.25亿元人民币,与市场预期基本相符.总裁郁亮示,对今年买地仍抱相当谨慎态度.[ID:nSH0109122](完)
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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
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