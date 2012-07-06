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货币新闻 | 2012年 7月 6日 星期五 09:44 BJT

〔香港股市〕受中国降息影响开低,内地大型银行股挫跌逾2%

路透香港7月6日电---香港股市周五开低,受金融股拖累,中国两个月来第二度降息,引发市场对经济成长的忧虑,并进一步侵蚀银行业的净息差.

恒生指数.HSI开低0.28%至19,752.83点.恒生国企指数.HSCE开低0.38%.

中国四大银行中有三家银行股价开盘挫跌逾2%,其中包括工商银行(1398.HK)和建设银行(0939.HK),两股均开低约2.1%.(完)

--编译 王冠中;审校 侯向明

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