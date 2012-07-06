〔香港股市〕受中国降息影响开低,内地大型银行股挫跌逾2%

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透香港7月6日电---香港股市周五开低,受金融股拖累,中国两个月来第二度降息,引发市场对经济成长的忧虑,并进一步侵蚀银行业的净息差.
恒生指数.HSI开低0.28%至19,752.83点.恒生国企指数.HSCE开低0.38%.
中国四大银行中有三家银行股价开盘挫跌逾2%,其中包括工商银行(1398.HK)和建设银行(0939.HK),两股均开低约2.1%.(完)
--编译 王冠中;审校 侯向明
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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