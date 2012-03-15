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货币新闻 | 2012年 3月 15日 星期四 13:57 BJT

〔香港个股〕博士蛙国际股份暂停买卖--联交所

路透香港3月15日电---香港联交所周四公告,博士蛙国际控股(1698.HK)股份自下午1时38分时起暂停买卖.

该童装公司稍早公告,德勤.关黄陈方会计师行(Deloitte Touche Tohmatsu)于3月13日辞任审计师,公司正在物色合适的替任审计师,并因此无法在3月底前公布年报业绩.[ID:nSH0109592]

停牌前,博士蛙大跌34.88%至1.68港元,早盘一度跌41.9%至1.50港元,为去年10月12日1.37港元以来最低;大盘恒生指数.HSI跌0.54%.(完)

浏览博士蛙其他新闻,请点选[1698.HK-CMN]

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--记者 李珊珊; 审校 曾祥进

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